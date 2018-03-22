4 soruda internete RTÜK denetimi düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu, internet üzerinde yapılan yayınlara Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren düzenlemeyi Çarşamba günü kabul etti.

Yeni düzenlemeyle RTÜK, uygun görmediği, yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan, ya da hak ve lisanları iptal edilen internet yayınlarının içeriklerine de yayın yasağı uygulayabilecek.

Düzenlemeyi eleştirenler, Türkiye'de internet yayıncılığına 'sansür' getirildiğini söylerken, hükümet kanadından gelen açıklamalarda ülkenin değerlerine ve ahlaki düzenine yönelik yanlışların önüne geçmek için bu adımın gerekli olduğu belirtiliyor.

RTÜK denetimi düzenlemesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri derledik.

Nasıl gündeme geldi?

RTÜK'ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarını internet üzerinden de sunabileceğine ilişkin madde üzerindeki değişiklik önergesi, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden geldi.

Bu, internet üzerinden yayın yapan Netflix, BluTV ve Puhu gibi yerli-yabancı platformlaron da televizyon kanalları gibi RTÜK tarafından denetlenmesi anlamına gelecekti.