4 soruda Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Demirören Holding

Çocuklarından en tanınanı ise 2004-2012 yılları arasında Beşiktaş'ın, 2012'den beri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yürüten Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören.

Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini o dönem yine Doğan Holding'den satın alan Demirören Holding ile ilgili merak edilenleri inceledik.

Hürriyet, Posta, CNNTürk, Fanatik, Doğan Haber Ajansı gibi çok sayıda yayın organını içeren satışıyla Demirören Holding Türkiye'nin en büyük medya grubu oldu.

Demirören Holding'in medya sektöründeki ilk yatırımı 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Holding'den almak oldu.

O tarihe kadar 8 şirket kuran Demirören 2004-11 yılları arasında mermer, gayrimenkul, liman, inşaat, petrol ve medya sektöründe 8 yatırım yaptı.

Demirören Holding'in diğer sektörlere açılması ise AKP iktidarı döneminde oldu.

1996'de Dem-Al otogaz, 1997'de ise Demirören Enerji şirketini kurarak 16 yıl aradan sonra ilk yatırımlarını yaptı.

Demirören daha sonra 1975 yılında Güneşgaz, Likidgaz, Mutfakgaz şirketlerini, 1978'de de Demirören Tüp İmalat Fabrikası'nı kurdu.

Erdoğan Demirören, 2017'de Forbes dergisinin En Zengin 100 Türk listesinde 1-1,5 milyar dolarlık servetşyle 42. sırada yer almıştı.

O dönem Milliyet'teki görevine son verilen köşe yazarlarından Metin Münir, 2012'de verdiği bir söyleşide bu hamlenin nedeni hakkında şunları söylemişti:

"Gazeteyi satın alan Erdoğan Demirören tutucu, AKP yandaşı bir iş adamıdır. Onun esas amacı Başbakan'ı memnun etmek, medya dışındaki şirketleri için yönetimi dost edinmekti. Milliyet'i Başbakan'ın oluru ile aldı. Onun seveceği bir gazete yapılmasını istiyor."

Demirören'in bu iki gazeteyi satın almasının ardından Milliyet gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak ile Hasan Cemal ve Can Dündar gibi isimlerin de dahil olduğu birçok kişinin görevlerine son verildi.

Milliyet'in 2013 yılında İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile devlet arasında yürütülen görüşmelerin tutanağını yayımlaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğer gazetecilik buysa batsın böyle gazetecilik" dedi ve ardından haber gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.

2014'te yayınlanan ses kayıtlarında, bu haberin ardından Demirören'in Erdoğan'a "Üzdüm mü seni patron" dediği, Erdoğan'ın ise "Valla duman ettiniz" diye yanıt verdiği duyuluyordu.