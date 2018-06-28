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4 yaşındaki Hintli 'sanat dehası'nın resimleri binlerce dolara satılıyor

28.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

Şu sıralar başta Hindistan olmak üzere tüm dünya dört yaşındaki sanat dehasını konuşuyor. Küçük sanatçının eserleri binlerce dolara satılırken sanat eleştirmenleri küçük Advait konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

Henüz dört yaşında olan Advait Kolarkar, New York'taki ArtExpo Fuarı'nda işleri sergilenen en genç sanatçı oldu.

TABLOLARI BİNLERCE DOLARA SATILIYOR

Ailesinin aktardığına göre henüz 3 aylıkken eline fırça alan Advait'in yaptığı soyut resimler binlerce dolara satılıyor.

Sanat koleksiyonerlerinin ise sırada beklediği belirtiliyor.

Yazılım mühendisi bir baba ve reklamcı bir annenin çocuğu olan Advait küçük yaşta etrafındaki objeleri yakından incelemeye başladı. Bunları başarılı şekilde resneden Advait yaşı ilerledikçe soyut çalışmalara geçti.

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8 aylıkken annesi Advait'e gıda boyası verdiğinde karşısına çıkacak tablo onu bir hayli şaşırttı.

Zira Advait'in renkleri kullanma yöntemi oldukça profesyoneldi.

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SANAT ELEŞTİRMENLERİ KARARSIZ

Bir grup sanat eleştirmeni küçük Advait'in eserlerini deha düzeyinde başarılı olarak değerlendirirken, diğer bir grup ise Advait'in resim yeteneklerinin çok abartıldığı kanısında.


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Hindistan advait kolarkar sanat dehası resim tablo sanatçı eleştirmen ressam

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