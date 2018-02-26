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4 yaşındaki kızı öldürmüşlerdi! 5 kişi idam edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2018 18:18 | Son Güncelleme

Dört yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmekten suçlu bulunan aynı aileden 5 kişi asılarak idam edildi.

4 yaşındaki kızı öldürmüşlerdi! 5 kişi idam edildi

Mısır'da "çocuk kaçırmak ve öldürmekten" suçlu bulunan aynı aileden 5 kişi hakkında verilen idam kararı infaz edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, idam kararının geçen hafta Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından onaylanmasının ardından 5 mahkum bugün Tanta Hapishanesi'nde asılarak idam edildi.

Söz konusu kişiler, 2013'te fidye için kaçırdıkları 4 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme verilen idam cezalarını Mart 2017'de onamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır idam

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
işteee bizimm TÜRKİYEYE. BU OLMASI LAZIMM.
Okurken insan imreniyor idam edilmelerine.İnsanın öldürülmesine imrenilmez ama,yavrucukların ne günahı vardı? Darısı yurdumun başına
işte bu... kesin çozum...
Işte gerçek adalet kötülerin ve zalimlerin yok edildiği temiz dünya ve müthiş bir ceza
Helal olsun bu mudur budur işte
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