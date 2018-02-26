4 yaşındaki kızı öldürmüşlerdi! 5 kişi idam edildi

Mısır'da "çocuk kaçırmak ve öldürmekten" suçlu bulunan aynı aileden 5 kişi hakkında verilen idam kararı infaz edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, idam kararının geçen hafta Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından onaylanmasının ardından 5 mahkum bugün Tanta Hapishanesi'nde asılarak idam edildi.
Söz konusu kişiler, 2013'te fidye için kaçırdıkları 4 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.
Yüksek Mahkeme verilen idam cezalarını Mart 2017'de onamıştı.
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