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40 kardeşi olduğunu öğrendi, tek tek hepsini buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 00:59 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan Kianni Arroyo isimli genç kadın, sperm bağışçısı babasından olan 40 kardeşini araştırarak buldu. Dünyanın dört köşesine yayılan kardeşleri ile temas kuran Kiaani bunların çoğuyla görüşmeyi de başardı.

40 kardeşi olduğunu öğrendi, tek tek hepsini buldu

ABD'de babası bir sperm donörü olan 21 yaşındaki genç kız, farklı kadınlardan doğmuş ancak aynı babaya sahip olduğu 40 kardeşinin araştırıp buldu. Orlanda şehrinde yaşayan Kianni Arroyo bu projeye ilk önce 5 sene önce, lise 2. sınıfa giderken başladı ve şu anda dünyanın dört bir köşesine yayılmış olan 40 kardeşini keşfetti.

KARDEŞLERİ DÜNYAYA YAYILMIŞ

Kianni'nin kardeşleri ABD dışında, Kanada, Avutralya ve Yeni Zelanda'da yaşıyor. En küçüğü 21 yaşında olan kardeşlerin en küçüğü ise sadece 5 aylık. Şimdi bir garson olarak çalışan Kianni, "Ben sadece annem tarafından yetiştirildim, bana bir sperm vericisi tarafından yetiştirildiğim konusunda hep dürüsttü."

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İYİ ARKADAŞ OLDULAR

"Ben her zaman kim olduğum hakkında daha fazla bilgi edinmek istedim ve kardeşlerim olup olmadığını öğrenmek istedim, kayıtlarımıza erişmek için yeterince çabaladım" diyen Kianni, ilk olarak Tampa'da yaşayan 20 yaşındaki Joanna ile tanışmış ve iki kardeş kısa sürede iyi birer arkadaş olmuşlar.

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"AYNI BABAYA SAHİP OLMAK BAĞ KURMAMIZI SAĞLIYOR"

Kiaani kardeşleriyle çok iyi anlaşıyor. Tanıştıkları zaman çok hızlı bir biçimde kaynaştıklarını söyleyen genç kız, "Daha önce hiç karşılaşmamış olsak da ortak bir babanın olması bize gerçekten özel bir bağ veriyor ve rahat hissetmemizi sağlıyor" diyor.

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BABA ADINI AÇIKLAMIYOR

Anonim kalmayı tercih eden babası ile ilk kez 18 yaşındayken tanışan Kianni, üç kez bir araya geldiklerini söylüyor. Bu buluşmaya annesi Ruth da katılmış.

Keşfettiği 40 kardeşin 30'u Kianni ile tanışmak istediğini belirtirken 10 kardeş ise kendisine olumsuz yanıt vermiş.

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(Haberler.com)

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Anahtar Kelimeler:
ABD sperm bağışı kardeş

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