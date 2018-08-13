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'400 Milyon Genç Çatışmaların İçerisinde’

13.08.2018 22:26 | Son Güncelleme

Dünya gençliği geleceğin umudu olsa da silahlı çatışmaların içinde yer almaları, terör örgütleri tarafından kullanılmaları, uyuşturucu kullanımının artması, yoksulluk, açlık, cinsel istismarlar ve insan kaçakçılarının hedefi haline gelmeleri gibi birçok temel sorunla baş etmeye çalışıyor

'400 Milyon Genç Çatışmaların İçerisinde’

Dünya gençliği geleceğin umudu olsa da silahlı çatışmaların içinde yer almaları, terör örgütleri tarafından kullanılmaları, uyuşturucu kullanımının artması, yoksulluk, açlık, cinsel istismarlar ve insan kaçakçılarının hedefi haline gelmeleri gibi birçok temel sorunla baş etmeye çalışıyor.

Dünyada yaşları 10 ile 24 arasında olduğu belirtilen 1,8 milyar genç nüfusun sorunları, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü nedeniyle düzenlenen çeşitli etkinliklerde tartışılarak masaya yatırıldı.

‘Geleceğin umudu olan gençlere yatırım yapmalıyız’

Günün önemi dolayısıyla bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın umudunun gençlerde olduğunu kaydederek, “Geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerin potansiyellerine tam olarak ulaşabilmemiz için onların iyi bir şekilde eğitilmesine yatırım yapmalıyız” dedi.

Genel Sekreter Guterres, gençlerin geleceğin umudu olmasına rağmen dünyada bir çok sorunla baş etmek zorunda olduğunu belirterek, “Bu gün itibariyle dünya genelinde 400 milyondan fazla genç kadın ve genç erkek silahlı çatışmaların içerisinde. Gençler, organize şiddet eylemlerinin içinde yaşıyor. Milyonlarca gencin hakları ihlal ediliyor. Taciz ve zorbalığa maruz kalıyor. Genç kadın ve erkeklerin birçoğu ihlal edilen haklarına karşı savunmasız durumda. Birçok genç mahrumiyet içerisinde yaşıyor” dedi.

‘Gençlerin hayallerine ulaşması için eğitim şart’

Guterres, geleceğin umudu olan gençlerin kişisel düşüncelerini, görüşlerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini belirterek, ”Gençlerin hayallerinin peşinden koşup onların hayallerini gerçekleştirmeleri için yatırım yapmak zorundayız” dedi.

Gençlerin potansiyeline tam ulaşmak için eğitimin önemine dikkat çeken Guterres, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için dijital alanlara ihtiyaç olduğunu kaydetti. Genel Sekreter, Eylül ayında gençlerle ilgili geliştirdikleri yeni projeleri açıklayacaklarını da kaydetti.

BM Gençlik Elçisi Jayathma Wickramanayake ise Dünya Gençlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, genç kadınlar ve kızların, özellikle genç mültecilerin zor durumda olduğuna değindi. Wickramanayake, çatışmalar içerisinde yaşamak zorunda olan gençlerin kendilerini savunacak durumda olmadığını kaydetti.

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