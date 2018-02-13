HABER

42 yıl önce 'yüzyılın banka soygununu' yaptı, kitabını yazınca 74 yaşında hakim karşısına çıktı

13.02.2018 08:15 | Son Güncelleme

Fransa'da 42 yıl önce gerçekleşen bir banka soygununu kendisinin planladığını anlattığı bir kitap yayınlayan Jacques Cassandri mahkeme karşısına çıktı. 74 yaşındaki Cassandri, soygunun zaman aşımına uğramasının ardından 8 yıl önce bir kitap yazarak soygunu planladığını anlatmıştı.

42 yıl önce 'yüzyılın banka soygununu' yaptı, kitabını yazınca 74 yaşında hakim karşısına çıktı

Fransa'da 42 yıl önce gerçekleşen bir banka soygununu kendisinin planladığını anlattığı bir kitap yayınlayan Jacques Cassandri mahkeme karşısına çıktı.

1976'da Nice kentinde gerçekleşen soygunda hırsızlar kanalizasyonda aylarca kazı yaparak bankanın kasasına ulaşmıştı.

Paris'teki ünlü otelde büyük soygun!Paris'teki ünlü otelde büyük soygun!

74 yaşındaki Cassandri, soygunun zaman aşımına uğramasının ardından 8 yıl önce bir kitap yazarak soygunu planladığını anlatmıştı.

Fakat Cassandri şimdi kara para aklama suçlamasından yargılanacak. Fransa'da kara para aklama suçlarında zaman aşımı bulunmuyor.

Société Générale bankasının şubesine yönelik soygun birkaç kitaba ve bir büyük filme ilham vermişti.

1976'daki soygun Fransa'nın en ünlü soygunlarından biri

Soygunu gerçekleştirmek için çete üyeleri kanalizasyonda plastik sandallar kullanmış, ışık için yüzlerce metre elektrik kablosu döşemiş ve bankanın altından 8 metre kazarak kasaya ulaşmıştı.

Bir hafta sonu gerçekleşen soygunda 200 kasa ve 29 milyon euroya denk gelen 46 milyon frank çalınmıştı.

Soygunla ilgili yakalanan tek kişi olan Albert Spaggiari 1977'de yargılanmak üzereyken kaçmış, 12 yıl sonra sürgünde yaşamını yitirmişti.

Arkadaşını önce soydu sonra tehdit ettiArkadaşını önce soydu sonra tehdit etti

Sürgünde bulunduğu yıllarda bir kitap yazan Spaggiari, soygunu kendisinin planladığını anlatmıştı.

Fakat 2010'da Jacques Cassandri de mahlas kullanarak bir kitap yazarak aynı şeyi iddia edince polisler soygunu planlayanın Cassandri olduğuna karar kıldı.

Mahlasın arkasındaki kişinin Marsilya bölgesinde bilinen bir gangster olan Cassandri olduğunu teşhis eden polisler Cassandri'ye ulaştığında soyguna karıştığını kabul etti ancak para aklama suçlamasını reddetti.

Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!

AFP'ye konuşan Cassandri'nin avukatı, "Bu eser bir roman, bir kanıt değil" dedi.

Cassandri soygundan kendisine "yalnızca 2 milyon euro" kaldığını ve bu parayı kısa sürede harcadığını savunuyor.

Savcılar ise Cassandri'nin yıllarca lüks bir hayat yaşadığını vurguluyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Jacques Cassandri

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.