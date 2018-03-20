43 Avrupa ülkesi arasında cezaevinde en fazla tutuklu ve hükümlü Türkiye'de

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin cezaevlerinde tutulan tutuklu ve hükümlü sayısı bakımından Avrupa'da 43 ülke arasında birinci sırada yer aldığını açıkladı. Konsey'e konuyla ilgili bilgi vermeyen Rusya, Ukrayna, Lihtenştayn ve Bosna Hersek'in üç bölgesinden ikisine ait veriler raporda yer almadı.

Bugün yayımlanan Avrupa Konseyi Yıllık Ceza İstatistikleri raporunda 2016 yılına ait veriler açıklandı.

Rapora göre Türkiye, cezaevinde 192 bin 627 kişi ile Avrupa'da birinci sırada bulunuyor. Türkiye'yi 94 bin kişi ile İngiltere izliyor.

Türkiye'nin cezaevi nüfusu 2006-2016 arasında yüzde 161 artarak bu alanda Avrupa rekoru kırdı.

Türkiye, 2015-2016 arasında cezaevindeki insan sayısındaki artışta ise yüzde 9,5 ile Bulgaristan'ın ardından ikinci oldu.

Cezaevindeki kişilerin içinde yargılamasının devam ettiği tutuklu mahpusların oranında Türkiye yüzde 37,1 ile Avrupa üçüncüsü oldu.

'Her 100 bin kişiden 245'i cezaevinde'

Rapora göre Türkiye'de cezaevlerinde, kapasitesinden yüzde 3 daha fazla kişi bulunuyor. Hükümlüler arasında 10 yıldan fazla hükmü olanların oranının en yüksek olduğu ikinci ülke de Türkiye. İlk sıradaki Yunanistan'da yüzde 50 oran Türkiye'de 45. Avrupa ortalaması ise yüzde 15.

Türkiye nüfusa oranla cezaevindeki kişi sayısında da Gürcistan'ın ardından Avrupa ikincisi oldu. Türkiye'de her 100 bin kişiden 245'i cezaevinde bulunuyor.