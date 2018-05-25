47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

20 Nisan günü ABD’nin Kuzey Karolina Eyaleti’ndeki Fayetteville bölgesi, duymaya alışmadığımız bir olaya sahne oldu.
47 yaşındaki Mildred Newsome, evine gelen tamirciye tecavüz etti. Mağdurun elini göğsüne koyan kadın, bütün itirazlarına rağmen adama zorla oral seks yaptı
Fayetteville Polisi’nden Shawn Strepay, Newsome’nin 30’lu yaşlardaki adamı tehdit ettiğini de belirtti. Kadının “Eğer polise ötersen, hikâyeyi tersinden anlatırım” dediğini basına anlattı.
Evden güç bela çıkan adam, daha sonra polise gitti. Cumartesi günü yakalanan Newsome, kefaletle serbest bırakıldı. İkinci dereceden cinsel suç ve cinsel saldırıyla suçlanan kadın, mahkemeye çıkacak.
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