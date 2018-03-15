48 saatte yapılan 3D-baskılı konutlar evsizlere umut olabilir

ABD'nin Teksas eyaletinde sadece 2 günde 3 boyutlu baskı makineleriyle inşa edilen konutlar, dünyadaki milyarlarca evsiz için umut olabilir.

10 bin dolarlık beton malzemeyle inşa edilen 60 m2'lik bir katlı evler, güvenilir ve yaşaması keyifli bir yuvaya dönüşüyor.

Nihai hedef, her evin yapımını 12 ila 24 saat arasında tamamlamak.

Austin şehrinde geçen hafta yapılan Southwest Teknoloji Fuarı'nda, yapımı 48 saat süren bu evlerden birini turlama fırsatı buldum.

Proje, Icon inşaat şirketi ile gelişmekte olan bölgelerde konutlar yapan kuruluş New Story'nin ortak ürünü. Proje sahiplerinin amaçları ise, ölçek ekonomilerini bir arada kullanarak maliyetleri büyük oranda azaltacak bir formülü hayata geçirmek.

Bunun için 3D baskı makinelerindeki teknolojik ilerlemeyi ve düşük maliyetli dökme beton malzemeyi kullanıyorlar.

Proje, bu yıl El Salvador'da yapılacak pilot evlerle test edilecek. 2019'da ise, yine buradaki yoksul bir mahallede 100 adet ve inşa edilecek.

Nasıl çalışıyor?

Bu sistem, küçük ölçekli 3D baskı teknolojisinde olduğu gibi çalışıyor.