49.Adalet Nöbeti’nde ‘Haksız Yere Tutuklananlar’ İçin Kırmızı Balon Uçuruldu

İstanbul Barosu Başkanı, “Sıkıyönetim mahkemelerini, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ni, Olağanüstü Halleri yaşayarak, görerek gelen bu ülkenin avukatları olarak bu davanın benzerini çokça yaşadık. Bize zulümler ve ihlaller kaldı o günlerden. Yargıtay’ın 150. yıldönümünde Sayın Cumhurbaşkanı’nın şu sözleri her şeyi anlatmaya yetiyor. ‘Adalet dağıtmayan savcı ve hakimler de zalimler arasına giriyor. Bir ülkede halk, adalet çığlığı atarsa orada bir adalet sorunu var’ dedi Cumhurbaşkanı. Biz avukatlar 49 haftadır çığlık atıyoruz. Bu aslında halkın çığlığıdır. Avukatların sesi kesilirse yurttaşların nefesi kesilir” dedi.

Adalet Nöbeti, her hafta olduğu gibi olduğu gibi Çağlayan’daki İstanbul Adliye Sarayı’nın iç avlusunda başladı.

Akgül: “Cumhuriyet davası, bir milat olmalı”

Cumhuriyet Davası’nı en başından beri yakından takip eden ve sosyal medyada kampanyalar düzenleyen “Dışarıdaki Gazeteciler” grubu adına konuşan Elif Akgül ise Aydınlanma düşüncesinin babalarından Fransız filozof Pascal’in “Gücü olmayan adalet acizdir, adaleti olmayan güç ise zalim” sözünü hatırlattı. “Bugün ülkemizde yargı ne kadar bağımsız ne kadar tarafsız?” diye soran

Akgül, “Türkiye uzun zamandır zor, çok zor bir süreçten geçiyor. Söz, düşünce ve yazının terör suçu haline getirilmesi aşamasını geçtik, artık müebbet hapis cezalarının peynir ekmek gibi dağıtıldığı günlere geldik. Yarın Silivri’de görülecek Cumhuriyet davası, bir milat olmalı. Önce Cumhuriyet tutukluları ve devamında tüm haksızlığa uğrayanlar bu mavi göğün altında özgürce nefes almalı. Adalet mülkün temeli olduğuna göre, hukuku eğip bükmenin en başta iktidar sahipleri olmak kimseye bir fayda sağlamaz” dedi.

Davayı izlemek üzere Berlin’den İstanbul’a gelen Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya Temsilcisi Chrisitina Mihr, Türkiye’de tek bir tutuklu gazeteci kalmayana dek mücadelelerine sürdüreceklerini söyledi.