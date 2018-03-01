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5 bin yıllık mumyalarda dövme bulundu

01.03.2018 06:31 | Son Güncelleme

Londra'daki British Museum'da sergilenen iki mumyaya yeni bir kızılötesi yöntemle yapılan incelemede mumyaların derisinde çeşitli figürlerin resmedildiği dövmeler olduğu fark edildi. Bu Afrika'da dövme uygulamasının bilinenden yaklaşık bin yıl önce başladığını gösteriyor.

5 bin yıllık mumyalarda dövme bulundu

Londra'daki British Museum'da sergilenen iki mumyaya yeni kızılötesi yöntemle yapılan incelemede, mumyaların derisinde çeşitli figürlerin resmedildiği dövmeler olduğu fark edildi.

Bu Afrika'da dövme uygulamasının bilinenden yaklaşık bin yıl önce başladığını gösteriyor.

Gebelein adamı ve kadını olarak bilinen yaklaşık 5 bin yıllık doğal mumyalar, 100 yılı aşkın bir süredir müzede sergileniyordu.

Mumyalara yeni bir teknik kullanarak yapılan incelemede erkek mumyanın üst kolunda vahşi bir boğa ve bir koyun dövmeleri olduğu görüldü.

Kadın mumyanın sağ omzunda ise dört adet S harfi şeklinde motif ve bir asa dövmesi bulundu.

Uzmanlar dövmelerin statü, cesaret ve bilgeliği temsil ettiğine inanıyor. Antik Mısır'da (firavunlar öncesi) sadece kadınlara dövme yapıldığı tahmin ediliyordu. Son keşif bu tahmini de çürütmüş oldu.

Mısır'ın çöllerinde bulunmuş olan mumyalar, yaklaşık 5 bin yıl önce sığ mezarlara gömülmüş ve cesetler doğal yollarla bozulmadan kalmıştı.

Bu keşiften önce Avrupa'da bulunan "Buz Adamı Ötzi"nin dövmeleri, tarihin en eski dövme örneği olarak kabul ediliyordu.

Ötzi'nin Gebelein adamı ve kadını ile hemen hemen aynı dönemlerde yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak Ötzi'nin dövmelerinde hayvan ya da eşya figürleri değil geometrik şekiller vardı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aslinda yeni birsey yok...zamannda yok zaten..
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