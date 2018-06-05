5 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’daki Fugeo Yanardağı’nın infilak etmesi sonucu en az 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kayıp olduğunu ve yetkililerin ölü sayısının artmasından kaygı duyduğunu yazıyor. Habere göre bunun nedeni, arama kurtarma ekiplerinin diz boyunu aşan kül birikintileri nedeniyle yanardağın güneyindeki yerleşim birimlerine erişememiş olması. Öte yandan yetkililer, yanardağın yeniden patlama riski nedeniyle arama kurtarmalarına çalışmalarına bir süreliğine ara verdi. Başkent Guatemala City’ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki yanardağ, lav yerine sıcak kaya, zehirli gaz, duman ve kül püskürtüyor. Habere göre birçok görgü tanığı, Guatemala’da küller altında kalan köylerdeki manzaranın Pompei’yi hatırlattığını söylüyor.

New York Times bugün ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin Colorado eyaletinde dini inançları gereği eşcinsel bir çiftin düğün pastasını hazırlamayı reddeden bir pasta ustası lehine karar aldığını bildiriyor. Ancak gazete, mahkemenin, işyeri sahiplerinin, Anayasa’nın birinci maddesiyle garanti altına alınan inanç özgürlüğüne dayanarak eşcinsellere hizmet vermeyi reddedip reddedemeyeceği konusuna net olarak açıklık getiremediğini yazıyor. Habere göre Anayasa Mahkemesi, dini inançları gereği eşcinsel bir çiftin düğün pastasını yapmayı reddeden ustanın tarafında yer alarak, eşcinsel evlilikleri korumada ya da federal hükümetin dini ilkeler doğrultusunda iş yapan kişi ve şirketleri nereye kadar kontrol edebileceği konusunda karar alma fırsatını kaçırdı. Öte yandan gazete, pasta siparişleri reddedilen eşcinsel çiftin Anayasa Mahkemesi’nin kararından önce Colorado Eyaleti Medeni Haklar Komisyonu ve Colorado Temyiz Mahkemesi tarafından haklı bulunduğunu hatırlatıyor. Gazeteye göre Anayasa Mahkemesi’nin pasta ustası lehine karar alması ise Medeni Haklar Komisyonu ve Temyiz Mahkemesi’nin ustanın dini inançlarının samimiyetine inanmadıkları temeline dayanıyor.