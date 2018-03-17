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5 köy daha temizlendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2018 17:27 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 5 köyü daha teröristlerden kurtardı.

5 köy daha temizlendi!

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Mirkan, Sino güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Tatara, kuzeybatısındaki Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

MABATLI BELDESİ TAMAMEN KUŞATILDI

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 12'ye yükselirken teröristlerin elinde bulunan Afrin'in kuzeybatısındaki son belde merkezi Mabatlı da tümüyle kuşatılmış oldu.

Ayrıca ÖSO birliklerinin yol kenarlarına teröristler tarafından döşenen mayınları arama ve imha faaliyetleri de AA tarafından görüntülendi.

AFRİN İLÇE MERKESİ ÜÇ TARAFTAN KUŞATMA ALTINDA

Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin Afrin'in kuzeyinde buluşması ile Afrin ilçe merkezi üç taraftan kuşatma altına alındı. Afrin ilçe merkezini üç taraftan kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor. TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 229'u köy ve 44'ü kritik nokta olmak üzere 273'e ulaştı. Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

TSK VE ÖSO'NUN KONTROLÜNDE

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Türkiye ÖSO PKK PYD

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