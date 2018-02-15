5 maddede Türkiye-Almanya gerginliği

Bazı kriz konuları aşılırken bunlara yenileri ekleniyor. İşte iki ülke ilişkilerine damgasını vuran güncel anlaşmazlık noktaları:Tutuklu Alman vatandaşları

Alman Dışişleri Bakanlığının verilerine göre altı Alman vatandaşı Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunuyor. Bunlardan biri de 14 Şubat’ta, gözaltına alınmasının üzerinden bir yıl geçen Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel. Hakkında iddianame olmadan bir yıldır tutuklu olan gazetecinin durumu Türkiye-Almanya ilişkilerindeki gerginliğin önemli bir ayağını oluşturuyor. Alman hükümeti Ankara’dan Alman siyasi tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak Türk hükümeti topu mahkemelere ve yargı sürecine atıyor. Fakat Avrupa'da Türkiye’deki yargı bağımsızlığına ilişkin ciddi kaygılar bulunuyor.

Silah ihracatı

Alman hükümeti, iki ülke arasındaki kriz nedeni ile Alman silahlarının Türkiye’ye satışına sınırlı bir şekilde izin veriyor. Son döndemde bu kapsamdaki tartışmalara ise Türkiye’ninAfrin operasyonundakullandığı Alman Leopard 2 tanklarının modernizasyonu damgasını vurdu. Türkiye bir süre önce TSK envanterinde bulunan Alman yapımı tankların modernizasyonu için talepte bulunmuş, Alman hükümetinin de bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtilmişti. Ancak daha sonra buna yeni kurulacak Alman hükümetinin karar vereceği açıklandı.