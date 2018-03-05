5 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, İtalya'da dün yapılan genel seçimlerle ilgili habere yer ayırıyor. Gazete, İtalyan seçmenlerin büyük çoğunlukla, seçim kampanyalarını göçmenlik karşıtı öfke dalgası üzerine kuran aşırı sağcı ve popülist partileri desteklediğini yazıyor. Habere göre İtalya'da beş yıl sonra yapılan bu genel seçim, Avrupa'da popülizmin gücünün ve popülist siyasetin kıtaya ne ölçüde hakim olabileceğinin bir göstergesi. Almanya'da Angela Merkel, Fransa'daysa Emmanuel Macron'un aşırı sağcı ve popülist rakiplerini geride bırakarak seçimleri kazanmaları, Avrupa'nın birliğini ve ortak değerlerini tehdit eden popülist güçlerin dizginlendiği şeklinde algılanmıştı. Ancak gazeteye göre bu durum, İtalya'daki seçim sonuçlarıyla birlikte değişeceğe benziyor. Alınan ilk sonuçlara göre İtalya'da seçim yarışını önde göğüsleyen partilerin ortak paydası, Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakmaları, birliğin İtalyan halkını Avrupa'nın ”kölesi” olarak gördükleri şeklindeki inanç ve bundan kaynaklanan öfke, ortak para birimi euro bölgesinden çıkma isteği ve İtalya'nın çıkarlarını Avrupa'nın ortak çıkarları üzerinde tutma vaadi. İtalya şimdi hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken oranda oy toplayamadığı seçimler sonrasında nasıl bir hükümet kurulacağını merakla bekliyor. Toplam oyların üçte birini alan, yaklaşık on yıl önce kurulan internet bazlı popülist Beş Yıldız Hareketi'yle temasa geçmeden koalisyon oluşturulması mümkün görünmüyor. Gazete, İtalya'da kurulacak hükümetin birleşik Avrupa kıtası projesine geçmişe oranla çok daha kısıtlı ölçüde yatırım yapacak nitelikte olduğunun altını çiziyor. Bu durum, özellikle jeopolitik rakipler Rusya ve Çin'in Avrupa'yı zayıflatma emelleri karşısında daha da büyük önem kazanıyor.

Wall Street Journal ise Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın Mısır'a yaptığı resmi ziyaret ve bu ziyaretin önemiyle ilgili haberine ana sayfasında yer ayırmış. Gazete, Suudi Arabistan veliaht prensinin ülkenin siyaset ve ekonomisini yeniden yapılandırma çabalarının, gerek bölgenin istikrarına, gerekse ticari fırsatlara hizmet edeceği konusunda müttefiklerini ikna etme amacı taşıdığını yazıyor. Habere göre Muhammed Bin Selman dün Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Ferrah El Sissi'yle bir araya geldi. Suudi Arabistan, Arap dünyasının nüfusu en yüksek ülkesi olan Mısır'ı Ortadoğu'daki en değerli stratejik müttefiklerinden biri olarak görüyor. Suudi Arabistan, El Sisi Hükümeti'ni, 2011 yılında patlak veren, Körfez ülkelerindeki krallıkları sarsan, bölgedeki bazı diktatörleriyse deviren Arap Baharı gibi bir hareketin bir daha yaşanmaması için bir garanti olarak görüyor. 32 yaşındaki Veliaht prens Muhammed Bin Selman, Mısır'dan sonra İngiltere ve Amerika'ya geçecek. Gazete, Trump Yönetimi'nin Suudi Arabistan'la ilişkilerinin oldukça sıcak olduğunu, iki ülkenin İran'a yönelik ortak bazı şüpheler paylaştığını hatırlatıyor. Trump ayrıca paylaştığı Twitter mesajlarında Bin Selman'ın yolsuzluklarla mücadele şeklinde tanımladığı kampanyasına destek verdiğini kaydetmişti. Suudi Arabistan ekonomisinin petrole olan bağımlılığını kırıp ekonomiye çeşitlilik kazandırmayı amaçlayan bin Selman'ın küresel şirketleri Suudi Arabistan'a yatırım yapmaya ne ölçüde ikna edebileceğiyse, Batılı ülkelerin zihninde birer soru işareti oluşturuyor. Bin Selman'ın yolsuzlukla mücadele girişiminin şeffaflık ilkesine dayanmaması, çok sayıda Batılı ülkeyi tedirgin ediyor.