5 Nisan Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Beyaz Saray’ın, Başkan Trump’ın Çin mallarına getirdiği gümrük tarifesi uygulamalarına Çin’in misilleme yapmasıyla ortaya çıkan olası ticaret savaşları riskini bertaraf etmek için harekete geçtiğini yazıyor. Ticaret savaşları riski, küresel kaygı da doğurmuş durumda. Gazete, Çin’in Amerikan mallarına benzer gümrük tarifesi uygulaması getireceği kararı almasından sonra Beyaz Saray’dan gelen açıklamada, önerilen vergi uygulamasının, Amerikan ekonomisine zarar değil yarar getirecek bir “tehdit” olduğu bildirildi. Trump Yönetimi, ticaret savaşı yaşanmasının söz konusu olmadığını ısrarla vurgularken Hong Kong’dan New York’a birçok borsada çalkantı yaşandı. Habere göre Çin ve Amerika arasında yaşanan çekişme, küresel ekonomik iyileşmeyi rayından çıkarabilir, uluslararası arz-talep zincirini kırabilir ve büyük, ancak borç altındaki Çin ekonomisinin istikrarını bozabilir. Ancak Trump Yönetimi, önerinin hiçbir zaman hayata geçmemesi gibi bir olasılık bulunduğunun da işaretlerini verdi. Trump’ın yeni ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Fox Televizyonu’nda yaptığı açıklamada, gümrük tarifesi uygulamasının sadece bir taslak öneri olduğunu, borsaların niçin kaygılandığını anladığını, ancak aşırı tepki vermemek gerektiğini söyledi. Öte yandan gazeteye göre Trump Yönetimi’nin ağır topları, Amerika’nın Çin’le arasındaki ticaret açığını gidermek için nasıl bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği konusunda zıtlaşıyor. Yetkililer, Amerika’nın Çin’i cezalandırmak için ne kadar ileri gitmesi ve ticaret savaşlarını engellemek için ne gibi ödünler verilmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor. Maliye Bakanı Steve Mnuchin ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross Çin’le daha fazla diyaloğa girilmesinden yana tavır alıyor. Ancak Trump’ın baş ekonomi danışmanı Peter Navarro, Çin’in yıllardır uyguladığı korumacı ticari politikalarla mücadele etmek için daha sert tavır takınmak gerektiğini savunuyor.

Wall Street Journal ise kişisel verileri, Başkan Trump’ın seçim kampanyası sırasında faaliyet gösteren veri firması Cambridge Analytica firmasına sızdırılan ve amaç dışı kullanılan Facebook kullanıcısı sayısının, daha önce açıklandığı gibi 50 milyon değil, 87 milyon olduğunu yazıyor. Gazete, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün kullanıcı verilerinin suiistimal edilmesi riskine yeterince dikkat etmediğini ve bu nedenle çok büyük bir hata yaptığını itiraf ettiğini bildiriyor. Habere göre Zuckerberg’ün bu açıklaması, sosyal medya devi Facebook’un kullanıcı güvenini yeniden inşa etme çabalarının bir parçası. 33 yaşındaki Zuckerberg, Facebook’un kullanıcı verilerini nasıl kontrol edip kullandığı konusunda önümüzdeki hafta Kongre’de ifade vermeye hazırlanıyor. Facebook CEO’su, 10 Nisan’da Senato Ticaret Komitesi ve Senato Yargı Komitesi’nin ortak oturumunda ifade verecek. Zuckerberg, 11 Nisan’daysa telekomünikasyon ve internet politikalarının belirlenmesinde rol oynayan Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu’nun oturumuna katılacak. Facebook bir yandan da Rus robot kullanıcı hesaplarının Amerikan kamuoyunu etkileme çabaları ve sahte haberlerin yayılması konusunda da eleştiri oklarının hedefinde. Zuckerberg, sahte haberlerin yayılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamadaysa, 2016 seçimlerinden sonra ortaya çıkan sahte ya da yalan haber tartışmalarını “delilik” olarak nitelemesinin hata olduğunu kaydetti.