5 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Son Güncelleme 2 saat önce 05.01.2018 21:45 |2 saat önce

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz.

Washington Post, yazar Micheal Wolff'un ”Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ında Yaşananlar” adlı kitabında, Başkan Trump ve ailesi aleyhine sarf ettiği sözler üzerine, Trump'ın ”işini kaybettiğinde aklını da kaybetti” şeklinde tanımladığı Steve Bannon'un çok büyük bir darbe aldığını yazıyor. Gazete, Cumhuriyetçi Parti içindeki yerleşik düzeni yıkmak için harekete geçen ve Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde kendisine yandaş toplayan Bannon'un, Trump'la tüm kamuoyunun gözü önünde arasının açılmasıyla birlikte tecride uğramaya başladığını bildiriyor. Habere göre kısa süre öncesine kadar Bannon'u kucaklayan adaylar, şimdi Bannon'la aralarına mesafe koymaya çalışıyor. Hatta Bannon'u mali olarak yıllardır destekleyen milyarder Mercer ailesi bile Beyaz Saray eski baş stratejistiyle bağlarını kopardıklarını açıkladı. Bir başka gelişmeyse Bannon'un ”en etkili silahım” olarak tanımladığı aşırı sağcı haber sitesi Breitbart News'deki yönetici koltuğunun da sallantıda olması. Alınan haberlere göre Breitbart yöneticileri, şirketi bugünkü ününe kavuşturan Bannon'ı uzaklaştırmak için düğmeye bastı. Mercer ailesinin Beyaz Saray'da görev yapan dostlarının söylediklerine göre Bannon'un Breitbart'taki görevinden alınması, Başkan Trump'ı son derece memnun edecek bir gelişme olacak. Bannon, Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldığından bu yana sıkı bir Trump yanlısı olarak aşırı sağcı ideolojisini pekiştirmeye, kendi siyasi önceliklerini yerine getirmeye çalışıyordu. Ancak Trump'ı karşısına alması, bundan böyle Bannon'un Trump'ın seçmen tabanında karşılık bulmasını neredeyse imkansız hale getirebilir.

Washington Post ana sayfasında ayrıca küresel ekonomiyle ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu ilk bir-iki hafta içinde Çin, Meksika ve Kanada'ya adeta ticaret savaşı açmaktan ve göçmenliğe kısıtlama getirmekten bahsetmesi, diplomasi kurallarını çiğnemesi üzerine iktisatçıların alarma geçtiğini yazıyor. Habere göre uzmanlar, Amerika'nın politikalarındaki her türlü değişikliğin küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceği uyarısında bulunuyordu. Ancak Trump'ın başkanlığının üzerinden geçen bir yıl gösterdi ki korkulan olmadı, yani küresel ekonomi, küresel bir krize girmedi. 2017, beklentilerin tam tersine küresel ekonomi açısından 2010 yılından bu yana geçirilen en başarılı yıl oldu. Hatta Amerika, Avrupa Birliği, Japonya ve Çin'de ekonomik büyümenin istikrarlı bir biçimde süreceğini öngören Uluslararası Para Fonu'na göre 2018'e dair beklentiler, çok daha olumlu. Dow Jones endeksinin dün ilk kez 25 bin'i aşarak bir rekora imza atması, uzmanlara göre küresel ekonominin sağlam olduğunun işaretlerinden biri. Gazeteye göre küresel ekonominin gidişatının beklentilerin tersine son derece iyi olmasının nedenlerinden biri, yatırımcıların ve büyük şirketlerin günü gününe uymayan bir başkana karşı nasıl tavır alacaklarını öğrenmiş olmaları. Örneğin Uzakdoğu piyasaları, Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'la girdiği ”nükleer düğme” tartışması karşısında tepkisizdi. Uzmanlar ayrıca Amerika'nın ekonomik kurumlarının yapısının, gelişmekte olan ülkelerinkine göre çok daha sağlam olduğunu, bu nedenle ekonominin siyasetten kolay kolay etkilenmediğini düşünüyor. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde siyasi gürültü-patırtıya daha çok kulak kabartmak gerekiyor.