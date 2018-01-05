5 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, yazar Micheal Wolff'un ”Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ında Yaşananlar” adlı kitabında, Başkan Trump ve ailesi aleyhine sarf ettiği sözler üzerine, Trump'ın ”işini kaybettiğinde aklını da kaybetti” şeklinde tanımladığı Steve Bannon'un çok büyük bir darbe aldığını yazıyor. Gazete, Cumhuriyetçi Parti içindeki yerleşik düzeni yıkmak için harekete geçen ve Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde kendisine yandaş toplayan Bannon'un, Trump'la tüm kamuoyunun gözü önünde arasının açılmasıyla birlikte tecride uğramaya başladığını bildiriyor. Habere göre kısa süre öncesine kadar Bannon'u kucaklayan adaylar, şimdi Bannon'la aralarına mesafe koymaya çalışıyor. Hatta Bannon'u mali olarak yıllardır destekleyen milyarder Mercer ailesi bile Beyaz Saray eski baş stratejistiyle bağlarını kopardıklarını açıkladı. Bir başka gelişmeyse Bannon'un ”en etkili silahım” olarak tanımladığı aşırı sağcı haber sitesi Breitbart News'deki yönetici koltuğunun da sallantıda olması. Alınan haberlere göre Breitbart yöneticileri, şirketi bugünkü ününe kavuşturan Bannon'ı uzaklaştırmak için düğmeye bastı. Mercer ailesinin Beyaz Saray'da görev yapan dostlarının söylediklerine göre Bannon'un Breitbart'taki görevinden alınması, Başkan Trump'ı son derece memnun edecek bir gelişme olacak. Bannon, Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldığından bu yana sıkı bir Trump yanlısı olarak aşırı sağcı ideolojisini pekiştirmeye, kendi siyasi önceliklerini yerine getirmeye çalışıyordu. Ancak Trump'ı karşısına alması, bundan böyle Bannon'un Trump'ın seçmen tabanında karşılık bulmasını neredeyse imkansız hale getirebilir.
Washington Post ana sayfasında ayrıca küresel ekonomiyle ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu ilk bir-iki hafta içinde Çin, Meksika ve Kanada'ya adeta ticaret savaşı açmaktan ve göçmenliğe kısıtlama getirmekten bahsetmesi, diplomasi kurallarını çiğnemesi üzerine iktisatçıların alarma geçtiğini yazıyor. Habere göre uzmanlar, Amerika'nın politikalarındaki her türlü değişikliğin küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceği uyarısında bulunuyordu. Ancak Trump'ın başkanlığının üzerinden geçen bir yıl gösterdi ki korkulan olmadı, yani küresel ekonomi, küresel bir krize girmedi. 2017, beklentilerin tam tersine küresel ekonomi açısından 2010 yılından bu yana geçirilen en başarılı yıl oldu. Hatta Amerika, Avrupa Birliği, Japonya ve Çin'de ekonomik büyümenin istikrarlı bir biçimde süreceğini öngören Uluslararası Para Fonu'na göre 2018'e dair beklentiler, çok daha olumlu. Dow Jones endeksinin dün ilk kez 25 bin'i aşarak bir rekora imza atması, uzmanlara göre küresel ekonominin sağlam olduğunun işaretlerinden biri. Gazeteye göre küresel ekonominin gidişatının beklentilerin tersine son derece iyi olmasının nedenlerinden biri, yatırımcıların ve büyük şirketlerin günü gününe uymayan bir başkana karşı nasıl tavır alacaklarını öğrenmiş olmaları. Örneğin Uzakdoğu piyasaları, Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'la girdiği ”nükleer düğme” tartışması karşısında tepkisizdi. Uzmanlar ayrıca Amerika'nın ekonomik kurumlarının yapısının, gelişmekte olan ülkelerinkine göre çok daha sağlam olduğunu, bu nedenle ekonominin siyasetten kolay kolay etkilenmediğini düşünüyor. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde siyasi gürültü-patırtıya daha çok kulak kabartmak gerekiyor.
New York Times ise özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili bazı yeni gelişmelere yer ayırıyor. Gazete, adaleti engelleme soruşturmasının altında, Trump'ın Rusya soruşturmasını kontrol altına alma çabasının yattığını yazıyor. Habere göre Başkan Trump, Mart ayında Beyaz Saray avukatı Donald McGahn'a verdiği sert talimatla, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendisini geri çekme girişiminin engellenmesini istedi. Sessions'ın üzerinde, bakanlığının yürüttüğü soruşturmadan uzak durması gerektiğine ilişkin baskılar, o dönemde giderek artıyordu. Ancak avukat McGahn, başarılı olamadı. Trump, bunun üzerine, gazetenin Beyaz Saray'da görev yapanlardan elde ettiği bilgilere göre adeta bir öfke patlaması yaşadı ve kendisini koruma altına alması için Sessions'a ihtiyacı olduğunu söyledi. Gazete, Trump'ın Sessions üzerinde ısrarcı olmasının, özel savcı Mueller'ın yaptığı soruşturma kapsamında haberdar olduğu gelişmelerden biri olduğunu vurguluyor.
DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!
Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!
ABD Rusya'yı açık açık tehdit etti: Bedelini ödeyecek
Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu
Yorum: Ankara'nın hoşlanmadığı karar
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum