5 soruda ABD Başkanı Trump ve porno yıldızı Daniels'ın 'skandal ilişkisi'

ABD Başkanı Donald Trump ile yıllar önce cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen porno film yıldızı Stormy Daniels, Trump'a dava açarak bir anda gündeme oturdu.

Daniels 2016'daki başkanlık seçiminden önce Trump'la yaşadığı ilişkiyi gizli tutması için kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığı, dolayısıyla da geçersiz olduğunu söylüyor.

Sadece ABD basını değil dünya basını da onu konuşuyor. Trump ise, porno yıldızının 2006 yılında başlayan bir ilişkileri olduğu iddiasını reddediyor.

Peki bu hikaye neden bu kadar konuşuluyor? Bilmemiz gerekenler neler?

Stormy Daniels kim?

1979 yılında Stephanie Clifford adıyla Louisiana'da doğdu. Oyuncu olarak girdiği porno film endüstrisinde, daha sonraları yönetmenlik ve metin yazarlığı yapmaya başladı.

ABD'nin ünlü filmleri Kırk Yıllık Bekar (The 40-Year-Old Virgin) ve Kaza Kurşunu (Knocked Up) gibi filmlerde oynadı. Yüzünü Maroon Five müzik grubunun 'Wake Up Call' şarkı klibinden de hatırlayabilirsiniz.

Daniels, 2010 yılındaki kongre seçimlerinde Louisiana'dan aday olmayı düşündüğünü söyledi ancak adaylığının ciddiye alınmadığı gerekçesiyle geri çekildi.