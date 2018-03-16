5 soruda süresiz oturum izni süreci değiştirilen Ankara Anlaşması

BBC Türkçe: Karar öncesi ve sonrası başvuranların durumu ne olacak?

Bu kuralların Ankara Anlaşması'nda olanların ciddi itirazlarına neden olacağı için getirilecek yeni düzenlemede yer alması beklenmiyor.

Örneğin, en az iki İngiliz vatandaşının işyerinde çalıştırılıyor olunması ve 200 bin sterlin sermayeli bir iş kurulmuş olunması gibi.

Yukarıdaki kurallara ek olarak, TIER 1 vizesinde aranılan diğer koşulların istenmesi beklenmiyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın son kararı ile ilgili merak edilen soruları, Londra'daki Garth Coates Avukatlık bürosundan Tamer Ulay'a sorduk.

Tamer Ulay** :** Hacer Aydoğdu'nun ismiyle açılan ve oturma iznine ret kararı alınan davada; Ankara Anlaşmalı bir temizlik işçisi, oturma izni başvurusu yapmasına yaklaşık 6 ay kala Türkiye'deki eşini ve oğlunu, mevcut anlaşma şartlarında İngiltere'ye getiriyor. Ancak ailecek süresiz oturum başvuru yapan Aydoğdu ailesinden yalnızca Ankara Anlaşmalı olan ve 4 senedir İngiltere'de yaşayan eşe bu hak veriliyor. Hatice Aydoğdu ve oğlunun başvurusu reddediliyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın süresiz oturum iznini durdurma kararını açıkladığı metinde, "Ankara Anlaşması ile ülkeye gelenlerin yakınlarının hangi koşullara tabi olacağı" konusunda 2015 yılında açılan "Aydoğdu Davası"na ve bu davada alınan karara atıf yapıyor.

Beklentilerimize göre 5. yılını tamamlayanlar isterlerse süresiz oturuma başvurabilecek. Bu konuda inisiyatif başvuranda olacak. Dilerse kalıcı oturma başvurmayıp işini devam ettirmesi durumunda vizesini her 3 yılda bir uzatabilecek.

Tamer Ulay** :** 15 Mart 2018 tarihinde ve öncesinde başvuru yapan kişilerin başvuruları, eski şartlar geçerli olmak üzere işlem görecek. Bugünden itibaren ise başvurularda 3 yıllık yeni uzatma verilecek.

Aile bu ret kararlarını mahkemeye götürüyor ve 2 yıllık mahkeme süreci sonunda, 8 Mart 2017 tarihinde göç konularına bakan yüksek mahkeme, ret kararını onaylıyor.

Hakim karar metninde "Ankara Anlaşması vizesi alan Türk vatandaşlarına, Türkiye'nin mevcut Avrupa Birliği başvuru statüsü de göz önüne alınarak, neden süresiz oturma izni verildiği konusunu" da sorguluyor ve "Geldiğimiz noktada mahkeme bırakın eş ve çocuğu, başvuru sahibinin bile oturum izni almasına gerek yok" diyor.

BBC Türkçe: Bu kararı**n geri alınma olasılığı var mı?**

Tamer Ula**y:** Süresiz oturma izninin iptali kararının geri çekilmesi için tıpatıp benzer bir dosya ile dava açtık. "Çiçekçi Davası" isimli bu dosya da mahkeme tarafından kabul edildi. Bu iki kişinin durumu (Aydoğdu ailesi ve Çiçekçi ailesi) birebir aynı. Mayıs ayında da bu dava görülecek.

Yeni davaya bakan hakim, "Kusura bakmayın bunu reddediyorum, önceki karar emsal" diyebilirdi ama bunu yapmadı ve duruşma tarihi verdi.

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