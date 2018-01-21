5 soruda Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı

PYD'nin silahlı kanadı YPG, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin IŞİD ile mücadelesinde sahadaki en önemli ortakları arasında yer alıyor.

Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesi sonrası PYD'nin denetimine geçmişti.

Harekat kime karşı yapılıyor, Afrin kimin kontrolünde? Operasyonun hedefinde Suriye'nin kuzeyindeki Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) var.

Zeytin Dalı Harekatı hakkında şu ana kadar açıklanan detayları topladık:

İlk etapta havadan başlayan bombardımanın ardından harekat Pazar günü sabah saatlerinde de kara birliklerinin Suriye'ye girmesiyle devam ediyor.

Operasyona Zeytin Dalı Harekatı adı verildi. Afrin'de çok sayıda zeytin ağacının bulunmasından dolayı bu ismin verilmiş olabileceği belirtiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir haftalık sürenin dolmasının hemen ardından Afrin'e yönelik operasyonu Cumartesi günü TSİ 17.00 itibariyle başlattı.

Türkiye ise PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

BBCKürtlerin "kanton" olarak ilan ettiği 2014 yılından bu yana Afrin de Suriye'nin kuzeyinde kurulan özerk yönetimin parçalarından birini oluşturuyor. Ancak, Afrin'in özerk yönetim ilan edilen diğer bölgelerle fiziki bir bağı bulunmuyor.

Türkiye'nin 2016 yılında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı, sadece sınırın Suriye tarafındaki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) varlığını sonlandırmakla kalmamış, aynı zamanda iki özerk Kürt bölgesi Afrin ve Kobani arasında bir tampon bölge oluşturarak, Kürtlerin Suriye'de Türkiye sınırı boyunca uzanan bir koridor oluşturmasını engellemişti.

Şu anda Fırat Nehri'nin batısında Azez'den Cerablus'a dek uzanan ve Kürt özerk bölgeler arasında tampon bölge oluşturan alan, TSK'nın korumasında ve muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) denetiminde bulunuyor.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı ilk açıklamada operasyonun hedefini, "Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a (IŞİD) mensup teröristleri etkisiz hale getirmek" olarak açıkladı.