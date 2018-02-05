5 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Amerikan gazetelerinin bugünkü ana sayfaları, dün akşam oynanan Amerikan Futbol Ligi NFL'in final maçı Super Bowl'da Philadelphia kentinin takımı Eagles'ın New England Patriots'ı mağlup ederek tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmesiyle ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayrılıyor. Wall Street Journal Super Bowl haberinin yanı sıra hükümetin Cuma geceyarısından sonra kapanma tehlikesini önlemek için Kongre'nin bu hafta bir kez daha kısa vadeli geçici harcama yasasını oylamasının beklendiğini yazıyor. Gazete, Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Partili John McCain ve Demokrat Partili Senatör Chris Coons'un Amerika'ya çocuk yaşta kaçak olarak getirilen çoğu Latin kökenli gençlere vatandaşlık yolunun açılmasını ve sınır güvenliği önlemleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasını öngören planı açıklamalarının beklendiğini bildiriyor. Ancak habere göre McCain ve Coons'un planı, Başkan Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesi için acilen fon ayrılması talebine yer vermiyor. Bu da planın muhafazakar Cumhuriyetçiler tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmasına yol açabilir. Ancak beyin kanseri teşhisi üzerine çalışmalarını çoğunlukla memleketi Arizona'dan yürüten Senatör McCain, Cumhuriyetçiler üzerinde hala etkisini koruyan bir siyasetçi. McCain, dün yaptığı açıklamada, bütçe çıkmazına bir an önce son vermek ve ordu mensuplarının hak ettikleri uzun vadeli bütçeye kavuşmaları için derhal harekete geçmek gerektiğini kaydetti.

New York Times ise Suriye'den kaçan binlerce IŞİD militanıyla ilgili bir habere yer ayırmış. Gazete, Amerika ve başka Batılı ordu ve istihbarat örgütlerinin gizli değerlendirmelerine göre binlerce IŞİD militanı ve ailelerinin, Suriye'nin doğusunda Amerika'nın önderliğinde yürütülen mücadeleden kaçtıklarını yazıyor. Habere göre bu durum, Amerika'nın IŞİD'in mağlup edildiği şeklindeki açıklamalarına gölge düşürebilir. Militanların çoğunun güney ve batıya kaçtıkları, bazılarının Şam yakınlarında saklandıkları, kimi militanlarınsa ülkenin kuzeybatısında, şifreli iletişim kanalları üzerinden harekete geçme emri bekledikleri sanılıyor. Aralarında kimyasal silah eğitimi almış olanların da bulunduğu bazı militanlar, El Kaide'nin Suriye koluna katılıyor. Bazılarıysa Avrupa'ya geri dönebilmek amacıyla Türkiye'ye geçebilmek için kaçakçılara on binlerce dolar ödüyor. Başkan Trump, geçen hafta yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, IŞİD'in Irak ve Suriye'de egemen olduğu toprakların neredeyse tamamının özgürlüklerine kavuşturulduğunu söylemişti. Ancak Amerikan ordusu ve istihbarat örgütlerinden yetkililerinden gelen bilgiler, IŞİD'in hala militan toplama ve saldırı düzenleme kapasitesine sahip olduğu yönünde. Öte yandan uzmanlar, IŞİD militanlarının sivilleri korkutmak ve sindirmek için gerilla taktiklerine başvurduğu uyarısında bulunuyor. Militanların Bağdat'ın güvenlik altına aldığı bölgelerindeki yumuşak hedeflere intihar saldırısı düzenleme gibi yöntemleri, uzmanlara göre IŞİD'in bir yeraltı örgütüne dönüşmeye başladığının işaretlerinden biri.