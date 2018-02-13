5 Yıl 10 Ay Mahkum Edilen Berberoğlu Yargıtay’a Gidiyor

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, kamuoyunda MİT Tırları Davası olarak bilinen davada “Devletin gizli belgelerine açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi’nde kapalı olarak görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Berberoğlu, “25 yılla başladık, 5 yıla kadar düştük. Moralinizi bozmayın arkadaşlar” dedi. Mahkeme, 14 Haziran 2017 tarihinden beri tutuklu bulunan CHP İstanbul milletvekilinin tutukluluk haline devam kararı verdi. Avukat Yiğit Acar: “Yargı iktidarın baskısı altında” Amerika’nın Sesi’ne konuşan Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, beraat beklediklerini ancak yargının iktidarın siyasi baskını hissettiğinden 25 yıl cezayı 5 yıla indirmekle yetindiğini söyledi. Avukat Acar, “Bu kararın normalde beraat yönünde olması gerekiyordu. Fakat mahkemenin bu yaptığını parça parça beraat yoluna taş döşemek olarak yorumlayabiliriz. 25 yıllık müebbet hapis cezasını birden beraata çeviremiyor. Çünkü yargı maalesef iktidarın baskısı altında. Ve girilen yoldan bir anda 180 derece dönemiyor, yavaş yavaş dönüyor. Kararla casusluk olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme, Berberoğlu’nun ‘gizli belge’ verdiğini söylüyor. Ancak biz en başından beri durduğumuz noktadayız. Berberoğlu kimseye hiçbir gizli belge vermemiş, o gün kimseyle buluşmamıştır” dedi.

Berberoğlu neyle suçlanıyor? 19 Ocak 2014'te Suriye'ye giden MİT’e ait olduğu iddia edilen 3 TIR’ın Hatay'da savcılık emriyle yapılan bir jandarma-polis operasyonuyla durdurulmasıyla ilgili fotoğrafların 29 Mayıs 2014'te Cumhuriyet gazetesinde “İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar” manşetiyle çıktı. O dönem CHP’de iletişim ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olan Enis Berberoğlu, bu görüntüleri dönemin Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olan Can Dündar’a vermekle suçlanıyor. Bu suçlamaya muhatap olan Berberoğlu, 14 Haziran 2016 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 320. Maddesi uyarınca “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklamak” suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkum edildi. 2. Ceza Dairesi daha önce ne karar vermişti? Berberoğlu’nun avukatları kararın ardından karara Bölge İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi, 9 Ekim 2017’de kararı bozdu.

Yiğit Acar, “2. Ceza Dairesi heyetindeki hakimler değişti. Mahkeme o kararı verirken neredeyse aynı haberden yargılanan Aydınlık gazetesi kararının beklenmesi, casusluk delillerinin ortaya konması gerektiğini söylemişti. Bu yargılamanın anayasası o karardı. Bu karar iktidara da yargıya da fazla geldi ve heyet değiştiğini gördük. O heyet kalsaydı bugün muhtemelen beraat yönünde bir karar verirdi” dedi. Avukat Acar, bundan sonraki süreçte savunma makamının yol haritasını da açıkladı. Önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’inci Ceza Dairesi’ne tutukluğu kaldırmak için başvurulacak. Ardından da2. Ceza Dairesi’nin verdiği 5 yıl 10 aylık mahkumiyet kararının bozulması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gidilecek. Berberoğlu’nun avukatları Haziran 2016’da Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurularının en geç Mayıs 2017 içinde görüşülmesini umuyor. Berberoğlu: “Türk yargısı benim casus ve vatan haini olmadığımı tescil etti” Karar sonrası Maltepe Cezaevi’nde Enis Berberoğlu’yla görüşen Avukat Acar, müvekkilinin kendisi aracılığıyla kamuoyuna ilettiği mesajı da Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.