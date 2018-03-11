Geçtiğimiz günlerde buzla kaplı bir Sibirya adasında bulunan el çantasından çıkan 54 koparılmış elin sırrının ortaya çıktığına inanılıyor.

Sibirya'da bulunan 54 kesik elin sırrı çözüldü

1 / 11 İnanılmaz olay Rus araştırmacılar bir süredir yürüttükleri çalışmanın ardından bir yanıt bulduklarına inanıyor.

2 / 11 Bir çantada 54 el CNNTÜRK'ün haberine göre; Rus balıkçılar birkaç gün önce Çin sınırı yakınlarındaki bir Sibirya adası olan Amur River Adası'nda içinde çok sayıda el bulunan bir çanta buldular.

3 / 11 27 kişiye ait Yapılan ilk incelemede Habarovsk polisinin parmak izi kontrolleri sonucu ellerin 27 kişiye ait olduğu tespit edildi.

4 / 11 Garip yanıt The Siberian Times gazetesinin ulaştığı soruşturma komitesi ellerin nereden geldiğiyle ilgili bilmeceye bir yanıt bulduğunu düşünüyor. Ancak bu yanıt garip bulundu ve şüpheyle karşılandı.

5 / 11 Yanlışlıkla atıldığına inanılıyor İddiaya göre 54 elin adli bir laboratuvar ya da hastaneden geldiği ve yanlışlıkla bu adaya atıldığı düşünülüyor.

6 / 11 Bandajlar galoşlar Çantanın içinde ellerin yanı sıra bandajlar ve galoşlar da çıktı.

7 / 11 Rusya'da bazen cesetlerin elleri kesiliyor Rusya'da defin sonrasında kimlik tespiti için parmak izlerini korumak amacıyla tanımlanamayan cesetlerin ellerinin kimi zaman kesildiği biliniyor.

8 / 11 Öte yandan kimlik tespiti için ellerin sadece biri yeterli olduğu halde çantadan 27 kişinin iki elinin de çıkması ise kafaları karıştırıyor.

9 / 11 Veritabanında parmak izleri yok Daha da ilginci bu 27 kişinin ellerinden alınması gereken parmak izlerine veritabanında ulaşılamadı. Yani parmak izi alındıysa bile bunlar bir yere kaydedilmedi.

10 / 11 Araştırma sürüyor Soruşturma komitesi şu anda çevredeki hastane ve laboratuvarları sorgulayarak elleri kimin attığını bulmaya çalışıyor.