Geçtiğimiz günlerde buzla kaplı bir Sibirya adasında bulunan el çantasından çıkan 54 koparılmış elin sırrının ortaya çıktığına inanılıyor.
Sibirya'da bulunan 54 kesik elin sırrı çözüldü
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İnanılmaz olay
Rus araştırmacılar bir süredir yürüttükleri çalışmanın ardından bir yanıt bulduklarına inanıyor.
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Bir çantada 54 el
CNNTÜRK'ün haberine göre; Rus balıkçılar birkaç gün önce Çin sınırı yakınlarındaki bir Sibirya adası olan Amur River Adası'nda içinde çok sayıda el bulunan bir çanta buldular.
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27 kişiye ait
Yapılan ilk incelemede Habarovsk polisinin parmak izi kontrolleri sonucu ellerin 27 kişiye ait olduğu tespit edildi.
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Garip yanıt
The Siberian Times gazetesinin ulaştığı soruşturma komitesi ellerin nereden geldiğiyle ilgili bilmeceye bir yanıt bulduğunu düşünüyor. Ancak bu yanıt garip bulundu ve şüpheyle karşılandı.
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Yanlışlıkla atıldığına inanılıyor
İddiaya göre 54 elin adli bir laboratuvar ya da hastaneden geldiği ve yanlışlıkla bu adaya atıldığı düşünülüyor.
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Bandajlar galoşlar
Çantanın içinde ellerin yanı sıra bandajlar ve galoşlar da çıktı.
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Rusya'da bazen cesetlerin elleri kesiliyor
Rusya'da defin sonrasında kimlik tespiti için parmak izlerini korumak amacıyla tanımlanamayan cesetlerin ellerinin kimi zaman kesildiği biliniyor.
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Öte yandan kimlik tespiti için ellerin sadece biri yeterli olduğu halde çantadan 27 kişinin iki elinin de çıkması ise kafaları karıştırıyor.
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Veritabanında parmak izleri yok
Daha da ilginci bu 27 kişinin ellerinden alınması gereken parmak izlerine veritabanında ulaşılamadı. Yani parmak izi alındıysa bile bunlar bir yere kaydedilmedi.
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Araştırma sürüyor
Soruşturma komitesi şu anda çevredeki hastane ve laboratuvarları sorgulayarak elleri kimin attığını bulmaya çalışıyor.
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Yok edilmeleri gerekiyor
Komiteden elde edilen bilgiye göre ellerin atılması cezai bir işlem gerektirmiyor ancak biyolojik oldukları için yasalar gereği imha edilmeleri gerekiyor.
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