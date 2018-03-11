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54 kesik elin sırrı çözüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

Sibirya adasında bulunan el çantasındaki 54 koparılmış el ile ilgili açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde buzla kaplı bir Sibirya adasında bulunan el çantasından çıkan 54 koparılmış elin sırrının ortaya çıktığına inanılıyor.

Sibirya'da bulunan 54 kesik elin sırrı çözüldü

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İnanılmaz olay

İnanılmaz olay
Rus araştırmacılar bir süredir yürüttükleri çalışmanın ardından bir yanıt bulduklarına inanıyor.
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Bir çantada 54 el

Bir çantada 54 el
CNNTÜRK'ün haberine göre; Rus balıkçılar birkaç gün önce Çin sınırı yakınlarındaki bir Sibirya adası olan Amur River Adası'nda içinde çok sayıda el bulunan bir çanta buldular.
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27 kişiye ait

27 kişiye ait
Yapılan ilk incelemede Habarovsk polisinin parmak izi kontrolleri sonucu ellerin 27 kişiye ait olduğu tespit edildi.
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Garip yanıt

Garip yanıt
The Siberian Times gazetesinin ulaştığı soruşturma komitesi ellerin nereden geldiğiyle ilgili bilmeceye bir yanıt bulduğunu düşünüyor. Ancak bu yanıt garip bulundu ve şüpheyle karşılandı.
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Yanlışlıkla atıldığına inanılıyor

Yanlışlıkla atıldığına inanılıyor
İddiaya göre 54 elin adli bir laboratuvar ya da hastaneden geldiği ve yanlışlıkla bu adaya atıldığı düşünülüyor.
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Bandajlar galoşlar

Bandajlar galoşlar
Çantanın içinde ellerin yanı sıra bandajlar ve galoşlar da çıktı.
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Rusya'da bazen cesetlerin elleri kesiliyor

Rusya'da bazen cesetlerin elleri kesiliyor
Rusya'da defin sonrasında kimlik tespiti için parmak izlerini korumak amacıyla tanımlanamayan cesetlerin ellerinin kimi zaman kesildiği biliniyor.
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Öte yandan kimlik tespiti için ellerin sadece biri yeterli olduğu halde çantadan 27 kişinin iki elinin de çıkması ise kafaları karıştırıyor.
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Veritabanında parmak izleri yok

Veritabanında parmak izleri yok
Daha da ilginci bu 27 kişinin ellerinden alınması gereken parmak izlerine veritabanında ulaşılamadı. Yani parmak izi alındıysa bile bunlar bir yere kaydedilmedi.
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Araştırma sürüyor

Araştırma sürüyor
Soruşturma komitesi şu anda çevredeki hastane ve laboratuvarları sorgulayarak elleri kimin attığını bulmaya çalışıyor.
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Yok edilmeleri gerekiyor

Yok edilmeleri gerekiyor
Komiteden elde edilen bilgiye göre ellerin atılması cezai bir işlem gerektirmiyor ancak biyolojik oldukları için yasalar gereği imha edilmeleri gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Sibirya kesilmiş el

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu durum bizde olsaydı şimdi chp ve yandaşları başlarlar hemen" vay hırsızlık yapan vatandaşın elleri kesiyorlar"diye yaygara yaparlardı. :))(
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