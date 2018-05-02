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59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı “Bask Yurdu ve Özgürlük” (ETA) örgütü kendisini feshettiğini duyurdu.

59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!

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Anahtar Kelimeler:
ETA Terör örgütü İspanya

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