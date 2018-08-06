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6 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

06.08.2018 20:11 | Son Güncelleme

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6 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Özlem Amerikan gazeteleri bugün California’daki yangın felaketine, Rusya soruşturmasına ve Endonezya’daki depreme haberlerinde yer veriyor.

Los Angeles Times, California eyaletinin kuzeyinde hala devam eden ve Mendocino Complex adı verilen yangının rüzgar yönünün değişmesi, gece sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve yıllar süren kuraklık nedeniyle bitki örtüsünün kuru olması nedeniyle tüm engelleri aşarak haftasonunda üç yöne birden yayıldığını bildiriyor. Son on günde 266 bin hektar alanın kül olmasına neden olan yangın, yetkililere göre şu anda eyalet tarihinin dördüncü en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Ancak alevlerin yüksekliğinin yer yer yüz metreyi bulduğu yangının kısa sürede California'nın gelmiş geçmiş en büyük yangını haline gelmesinden korkuluyor. Gazete, yangının dün gece itibarıyla sadece yüzde 33'ünün kontrol altına alınabildiği bildiriyor.

Los Angeles Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın daha önceki açıklamalarının tam tersine, büyük oğlu Donald Jr'ın Kremlin'le bağlantısı bulunan bazı kişilerle New York'taki Trump Tower'da Hillary Clinton'a zarar verecek bazı bilgiler edinme amacıyla bir araya geldiğini kabul ettiğini yazıyor. Gazete, bunun, Trump'ın geçmişte oğlunun Rus yetkililerle yaptığı görüşmenin amacı hakkında yaptığı açıklamalarla çeliştiğinin altını çiziyor. Trump, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının kilit öğelerinden biri haline gelen Trump Tower görüşmesiyle ilgili olarak, görüşmenin yapılacağı hakkında daha önceden bilgisi olmadığını söylemişti. Öte yandan Trump'ın çevresindeki bazı kişiler, görüşmenin amacıyla ilgili daha önce yaptıkları açıklamaları reddetmeye başladı. Bunların sonuncusu, Trump'ın avukatı Jay Sekulow oldu. Sekulow, ABC Televizyonu'ndaki This Week programında, Donald Trump Jr'ın görüşmesinin ana konusunun Rus çocukların Amerika'da evlat edinilmeleriyle ilgili olduğu şeklindeki açıklamayı bizzat Başkan'ın dikte ettirdiği gerçeğini yalanlarken ”yanlış bilgiye” sahip olduğunu söyledi.

Wall Street Journal ise Endonezya'nın kuzey kıyısını vuran 7 şiddetindeki depremde en az 98 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Habere göre 20 binden fazla Endonezyalı deprem nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kimileriyse evlerine dönmeye korktukları için hükümetin açtığı barınaklarda kalmaya devam ediyor. Depremin en çok etkili olduğu turistik Lombok ve Gili adalarında bulunan 2 bin 700'den fazla yabancı turistinse ana karaya ulaştırıldıkları öğrenildi.

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