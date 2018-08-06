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6 Ağustos Pazartesi Gününden Fotoğraflar

06.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

A look at the best news photos from around the world.

6 Ağustos Pazartesi Gününden Fotoğraflar

A look at the best news photos from around the world.

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
Suudi Arabistan Kanada Büyükelçisini Sınırdışı EttiSuudi Arabistan Kanada Büyükelçisini Sınırdışı Etti
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