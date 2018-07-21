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6 aylık bebeğin saçları sosyal medyayı salladı! Öyle gür ki gören bir kez daha bakıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

Uzun ve gür saçlara sahip olmak özellikle bazı insanların en büyük hayali. Onlara göre, dünyanın en şanslı insanları saçları sağlıklı ve gür olanlar...

Sosyal medyayı sallayan Japon bebeğin saçları 'gür saçın' da ötesinde.

6 aylık bebek sosyal medyayı salladı!

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GÖREN BİR KEZ DAHA BAKIYOR

GÖREN BİR KEZ DAHA BAKIYOR
Sadece 6 aylık olan bebeğin o kadar gür saçları var ki gören bir daha bakıyor.
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ASLAN YELESİNİ ANDIRIYOR

ASLAN YELESİNİ ANDIRIYOR
Kız bebeğin kabarık ve uzun saçları aslan yelesini andırıyor.
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Chanco doğduğu andan itibaren gür saçlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.
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