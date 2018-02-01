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6. Britanya Kebap Ödülleri Jürisi bir araya geldi

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 14:09 | Son Güncelleme

Celal Sönmez / Londra, 1 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık'ta bu yıl 6.'sı gerçekleşecek Britanya Kebap Ödülleri'nin ödül jürisi bir araya geldi.

12 Mart 2018'de Westminster Park Plaza Hotel'de gerçekleşecek olan 6. Britanya Kebap Ödülleri için altı haftadan az bir süre kalırken 2018 yılı ödül jürisi 30 Ocak'ta bir araya geldi.

Jüride bulunan Stalybridge ve Hyde bölgesi İşçi Partili Milletvekili Jonathan Reynolds'ın ev sahipliğini yaptığı toplantı parlamentonun bir salonunda gerçekleşti.

Yarışın tüm hız devam ettiği ödüller için jüri üyeleri şimdiye kadar oy almış restoranları ve kebab takeaway işletmelerini değerlendirdi.

Toplantıya Muhafazakar Partili Lordlar Kamarası'ndan Baroness Warsi, Londra Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Joanne McCartney AM ve Jennette Arnold AM, Unite sendikası Genel Sekreteri Steve Turner, Financial Times kıdemli politika muhabiri Jim Pickard, Heart Radyosu Djlerindenn Lucy Horobin, gıda sektörü ve diğer sektörleri temsilen iş adamları Maurici Abboudi ve Britanya Kebap Ödülleri kurucusu İbrahim Doğuş katıldı.

Jürinin işletmelerin hijyen puanlarından, müşterilerden ve yerel siyasetçilere kadar aldıkları destekleri değerlendiktileri toplantıda ayrıca online reviewlar da tartışıldı.

Birkaç güne kısa liste açıklanacak

Britanya Kebap Ödülleri'nin çalışmaları üzerine konuşan İbrahim Doğuş jürinin kısa listeyi belirlemesiyle birkaç güne kısa listeyi yayınlayacaklarını ve jürinin mümkün oldukça gizli ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Doğuş ayrıca oylamaların tekrar açılacağını böylece işletmelerin müşterilerini kazanmak için teşvik etmelerini önerdi.

Britanya Kebap Ödüllerine katılım için rezervasyonları aldıklarını belirten yetkililer www.britishkebabawards.co.uk ya da nominationskebabawards@gmail.com üzerinden kayıt yapılabileceğini söyledi.

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