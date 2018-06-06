6 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri ve yerel seçimler öncesinde dün sekiz eyalette yapılan ön seçimlerin sonuçlarıyla ilgili ayrıntılara yer veriyor. Gazete, Kasım'da Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirmek için 23 sandalyeye ihtiyacı olan Demokrat Parti'nin özellikle California eyaletindeki ön seçimden sonra büyük avantaj elde ettiğini yazıyor. Bunun nedeni, California'dan Temsilciler Meclisi yarışına girecek Demokrat Partili adayların, ön seçim sonucuna göre eyaletteki 53 bölgede birden aday çıkarmayı başarabilmiş olması. 1992'den bu yana California eyaletini Senato'da temsil eden Demokrat Partili Dianne Feinstein ise 84 yaşında olmasına rağmen bir kez daha yarışa katılmaya hazırlanıyor. Öte yandan Trump karşıtlığıyla bilinen California Valisi Jerry Brown'un görev süresinin sonuna yaklaşması nedeniyle bayrağı 50 yaşındaki yardımcısı Gavin Newsom'a devretmesine kesin gözüyle bakılıyor. California valiliği için Trump destekli Cumhuriyetçi aday John Cox'la yarışacak olan Gavin Newsom, Demokrat Parti'nin California'daki liberal tabanı arasında çok popüler olan bir siyasetçi. Newsom, Demokrat Parti'nin vali adayı yarışında Los Angeles eski Belediye Başkanı Anthony Villaraigosa'yı ağır bir yenilgiye uğrattı. 2005'de Los Angeles Belediye Başkanı seçildiğinde kentin hızla büyüyen Latin nüfusunun desteğini arkasında toplamayı başaran ancak dün aynı başarıyı tekrar edemeyen Villaraigosa, akşam saatlerinde yenilgiyi kabul ettiğini açıklayarak tüm Californialılar'ı rakibi Newsom'u desteklemeye çağırdı.

Washington Post bugün ayrıca Amerikan Profesyonel Futbol Ligi NFL'in bu yılki şampiyonu Philadelphia Eagles takımı oyuncularının çoğunluğunun Başkan Trump'ın Beyaz Saray'daki kutlama davetine olumsuz yanıt vermesi üzerine Trump'ın daveti geri çekmesinin yankılarını aktarıyor. Gazete, Trump'ın Philadelphia Eagles'a yaptığı daveti iptal edip bunun yerine Beyaz Saray'da Amerika temalı bir kutlama düzenlemesinin, Amerikan spor dünyasının önde gelen birçok simasının büyük tepkisiyle karşılaştığını yazıyor. Başkan Trump, geçen yıl siyahlara yönelik polis şiddetini protesto etmek amacıyla maçlardan önce milli marş çalındığı sırada hazır ola geçmek yerine diz çökmesini büyük öfkeyle karşılamış, büyük çoğunluğu siyah olan oyuncuları vatansever olmamakla suçlayarak sert söz düellolarına girmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamadaysa Başkan'ın 2018 lig şampiyonuna yaptığı daveti geri çekmesinden Eagles takımını sorumlu tuttu. Sanders, takımın siyasi bir oyun oynayarak Trump'ı küçük düşürmeye kalkıştığını iddia etti. Ancak gazete, geçen yılki diz çökme eylemlerine Eagles takımından hiçbir oyuncunun katılmadığını hatırlatıyor. Bu gerçek ise gazeteye göre Trump'ın Amerika'daki kültür savaşlarını ne kadar çok körüklediğinin bir göstergesi. Eski başkanlardan Ronald Reagan döneminden başlayarak bir gelenek olarak devam eden sporcu ve başkan buluşmaları, Amerika'da siyaset üstü bir etkinlik olarak kabul ediliyor. Gazete, geçmişte de bazı sporcuların bu etkinliğe katılmayı reddettiğini, ancak hiçbir başkanın bunu bir mesele haline getirmediğini hatırlatıyor.

New York Times ise Başkan Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la anlaşmaya varması durumunda Çin ve Kuzey Kore arasındaki ticaret hacminde adeta patlama yaşanabileceğini yazıyor. Gazete, Trump-Kim görüşmesinden çıkabilecek bir anlaşmanın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların gevşetilmesiyle sonuçlanacağını, bu olasılığın gerek Çin gerekse Kuzey Kore'de büyük heyecan yarattığını bildiriyor. Habere göre yaptırımların yumuşatılmasıyla birlikte Kuzey Kore'de yeni oluşmaya başlayan orta sınıf, Çin için dev bir pazar haline gelebilir. Bu orta sınıfın oluşumundaysa Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong Un'un oynadığı rol büyük. Nükleer gücü oluşturduktan sonra halkın yaşam standartlarını yükseltmeye odaklanacağı sözü veren Kim Jong Un'un dönemi, 1990'ların Kuzey Kore'sinden çok farklı. İktisatçılara göre çok sayıda Kuzey Koreli, paraları olduğu sürece Güney Kore'ye kaçmak gibi bir niyetleri olmadığını vurguluyor. Orta sınıftan aldığı destekse Kim Jong Un açısından hayati önem taşıyor.

New York Times bugün ayrıca son aylarda kullanıcı mahremiyetinin ihlali meselesi nedeniyle birçok tartışmanın odağı haline gelen Facebook'un Çin menşeli dört elektronik firmasıyla arasında veri paylaşımı anlaşmaları olduğunu açıkladığını bildiriyor. Gazete, bu firmalardan Huawei'nin Çin hükümetiyle sıkı ilişki içinde olduğunun bilindiğini yazıyor. Habere göre 2010 tarihli anlaşmalar, aralarında Amerikan istihbarat yetkililerinin ”ulusal güvenliği tehdit eden bir unsur” olarak tanımladıkları Huawei'nin de bulunduğu dört firmayla yapıldı. Diğer üç firma ise Lenovo, Oppo ve TCL. Facebook yetkilileri, bu dört firmayla kurulan ortaklıkların halen devam ettiğini ancak bu haftanın sonunda Huawei ile olan anlaşmayı sona erdirme sürecinin başlatılacağını kaydetti. Yetkililer, Huawei anlaşması uyarınca bu firmayla olan veri paylaşımlarının akıllı telefonlarda kaldığını ve Huawei'nin sunucularına aktarılmadığını söyledi. Amerikan Kongresi ise Facebook'un Çin firmalarıyla olan anlaşmalarına tepki göstermekte gecikmedi. Senato İstihbarat Komisyonu'ndan Demokrat Partili Mark Warner, ”Facebook'un kullanıcı verilerinin Çin'deki sunuculara aktarılmadığını nasıl garanti altına aldığını öğrenmek istiyorum” derken Senato Ticaret Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi John Thune, ”Facebook, anlamlı şeffaflığın çok yüksek bir standart olduğunu kolay değil, zor yoldan öğreniyor” şeklinde konuştu.

