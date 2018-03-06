6 Mart Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Güney Kore'den bir heyetin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yaptığı resmi görüşmenin ayrıntılarına yer veriyor. Gazete, Kim Jong Un'un Güney Kore'den gelen ziyaretçilerine nükleer silahlardan vazgeçme ve ilişkileri normalleştirme konusunda Amerika'yla görüşmeye istekli olduğunu söylediğini yazıyor. Habere göre Güney Koreli heyete göre Kim, yapılacak müzakereler sırasında silah denemelerini durduracağı sözü de verdi. Kim Jong Un ayrıca ülkesinin güvenliğinin garanti altına alınması durumunda nükleer silah edinme emellerinden vazgeçme şeklindeki niyetini açıkça ortaya koydu. Kim'in vurguladığı bir diğer noktaysa Nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le görüşme yapma konusundaki istekliliği. Gazete, eğer bu görüşme gerçekleşirse Kuzey ve Güney Kore'nin üçüncü kez bir araya geleceğini hatırlatıyor. Öte yandan Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı, bu hafta Washington'a gelerek Amerikalı yetkililere Kuzey Kore'yle yaptıkları görüşme hakkında bilgi verecek. İki yetkili daha sonra Pekin, Moskova ve Tokyo'yu kapsayan bir tura çıkarak bölge güçlerini son gelişmeler konusunda bilgilendirecek. Kuzey Kore'ye ”azami baskı” politikasını benimseyen Trump Yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda, nükleer silahlarından vazgeçmediği sürece Kuzey Kore'yle masaya oturmanın mümkün olmayacağının altını çiziyordu.
New York Times ise Başkan Trump'ın kısa süre önce açıkladığı çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulama kararının Cumhuriyetçi Parti içindeki yankılarıyla ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ının da bulunduğu bir grup Cumhuriyetçi'nin Trump'ın kararını öfkeyle karşıladığını, ancak Başkan'ın geri adım atmama konusunda ısrarlı olduğunu yazıyor. Öte yandan Beyaz Saray, kararın Amerika'nın en çok ticaret yaptığı ortakları üzerindeki etkisini hafifletmek için vergi uygulamasının gevşetilebileceğinin sinyallerini verdi. Paul Ryan, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergisi uygulamasının Cumhuriyetçi Parti'nin kısa süre önce geçirdiği vergi indirimi yasasının getireceği ekonomik kazancı tehlikeye atacağı uyarısında bulundu. Çok sayıda iktisatçı da müttefiklerle ticaret savaşı başlatmanın ekonomik büyümeyi baltalayacağı kaygısı taşıyor. Ancak borsaların haftaya güçlü bir başlangıç yapması, ekonominin zarar göreceği uyarılarına kulak asmayan Trump'a ”ben haklıyım” deme şansı verir nitelikte. Trump bir yandan da uygulamanın Meksika ve Kanada için farklı olabileceğinin sinyalini verdi. Başkan'a göre Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA'nın şartlarının gözden geçirilmesi ve yeni bir anlaşma üzerinde mutabık kalınması durumunda Meksika ve Kanada, gümrük vergisi uygulamasından muaf tutulabilir.
New York Times bugün ayrıca anayasada yapılacak değişiklikle ömür boyu iktidarda kalma amacına erişecek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hakkında bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, bu hafta Pekin'de yıllık Ulusal Halk Kongresi için toplanan delegelerin devlet başkanlığı süresi üzerindeki kısıtlamayı kaldıracak değişikliğe onay vereceğini bildiriyor. Habere göre kamuoyu önünde ”babacan halk adamı” profili çizen Xi, kapalı kapılar ardında aslında çok daha farklı bir kişilik sergiliyor. Xi, Çin siyasetindeki entrikalar üzerinde egemenlik kurma emelleri güden ve bu emele ulaşmak için acımazsızca davranabilen bir lider. Propaganda sistemi, Xi'yi yoksulluk ve yolsuzluklarla mücadele eden, küresel arenada Çin'in süper güç imajını pekiştiren, tatlı sert mizaçlı bir lider olarak yansıtıyor. Ancak gazeteye göre Xi, aslında yıllardır Mao'dan sonraki en güçlü lider olma amacının yapı taşlarını döşüyor. Devlet televizyonunda yayınlanan propaganda görüntüleri, Xi'yi Çin'in ”eli, ayağı, yüreği” olarak yansıtıyor. Xi bir yandan da ülkesinin çıkarlarına yönelik kararlarını olağanüstü gizlilik içinde alıyor. Gazete, Xi'nin devlet başkanlığıyla birlikte parti içinde biraz korku, biraz da sadakat hislerinin yansıması olarak sızıntı devrinin kapandığını vurguluyor. Xi'nin nerede yaşadığının bile bir sır olarak saklanması, Yasak Şehir'in hemen yanındaki hükümet karargahında alınan hayati kararların Xi dışında sadece birkaç sağ kolu tarafından bilinmesi, Çin'de hükümetin adeta kapalı bir kutu içinde işlediği konusunda ipuçları veriyor.
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