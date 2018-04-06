6 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Başkan Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik gümrük tarifesi uygulamasının kapsamını genişletmeyi planladığını bildiriyor. Gazeteye göre Çin'in de Amerikan mallarına gümrük tarifesi getirme şeklindeki misillemesini ”haksız” olarak niteleyen Başkan Trump, buna karşılık olarak ithal Çin mallarına ek 100 milyar dolarlık yeni vergi uygulamasını devreye sokmayı planlıyor. Trump, dün yaptığı açıklamada, Amerikan çiftçilerini ve Amerika'nın tarım sektöründeki çıkarlarını korumak için bir plan hazırlanması amacıyla Tarım Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi. Çin'in, aralarında uçak ve soya fasulyesi gibi Amerikan üretimi mallara 50 milyar dolarlık gümrük tarifesi getirmesi, gerek Amerikan tarım sektörünün, gerekse ana gelir kaynağı tarım olan eyaletleri temsil eden siyasetçilerin tepkisini çekmişti. Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pekin’in yeni önlemler almaya devam edeceği bildirildi. Açıklama metninde ”Çin, Amerika'nın yaptıklarının aynısını sonuna kadar yapmaya devam edecek, bedel ödemekten kaçınmayacak, kararlı bir şekilde karşı saldırıya geçecek ve Amerika'ya yanıt olarak yeni ve kapsamlı önlemler alacak” ifadeleri yer aldı. Öte yandan gazete, Trump'ın Çin'e ek gümrük tarifesi getireceğine ilişkin açıklamanın ve bu açıklamayla beraber vergi uygulanacak ithal Çin mallarının tutarının 150 milyar dolara ulaşmasının, Washington'da sürpriz etkisi yarattığını yazıyor. Habere göre Çin'in buna da misilleme yapması durumunda Çin, Amerika'dan ithal ettiği tüm ürünlere ek gümrük vergisi getirmiş olacak. Amerika 2017'de Çin'e 130,4 milyar dolarlık ihracat, 505,6 milyar dolarlıksa ithalat yaptı. Amerika'nın ek gümrük tarifesi getirme kararı almasına rağmen böyle bir uygulama, Çin'in Amerika'ya ihraç ettiği ürünlerin sadece yüzde 30'unu kapsayacak.

Los Angeles Times ise bir zamanlar Başkan Trump'ın en sevdiği ve güvendiği isimlerden biri olan ancak yakın zamanda hedef tahtası haline gelen Amerikan Çevre Koruma Dairesi EPA Başkanı Scott Pruitt'i mercek altına alıyor. Gazete, lüks uçak seyahatlerinin masraflarını vergi mükelleflerinin cebinden karşılayan, koruma personelinin sayısının arttırılmasını talep eden ve ahbaplarına hükümetin imkanlarının kapısını açan Pruitt'in EPA'deki günlerinin sayılı olabileceği öngörüsünde bulunuyor. Habere göre Pruitt'in Trump yandaşı FOX Televizyonu'nda çıktığı bir programda Oklahomalı iki hemşehrisine maaş zammı yapmasının gerekçelerini açıklamakta zorlanması, bardağı taşıran son damla oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın Başkan Trump'ın Scott Pruitt'in makamını suiistimal ettiğine ilişkin iddialar karşısında rahat olup olmadığıyla ilgili soruya ”Başkan rahat değil” şeklinde yanıt vermesi de Pruitt'in Beyaz Saray içinde dışlanmaya başladığının işaretlerinden biri. Pruitt, eski Başkan Obama döneminde getirilen yakıt tasarrufu, temiz hava ve su standartlarını kaldırma girişiminde bulunarak muhafazakar çevrelerin desteğini toplamıştı. Ancak Pruitt'in yarattığı tartışmaların Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililerin tepkisini çekmeye başlaması, EPA Başkanı'nın görevini daha ne kadar sürdüreceğini de tartışmaya açıyor. Kimi yetkililer, Pruitt'in, Washington'daki yolsuzlukları kökünden söküp atma vaadiyle işbaşına gelen Trump için baş ağrısı haline geldiği görüşünde.