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6 Nisan Amerikan Basınından Özetler

06.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

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6 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Başkan Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik gümrük tarifesi uygulamasının kapsamını genişletmeyi planladığını bildiriyor. Gazeteye göre Çin'in de Amerikan mallarına gümrük tarifesi getirme şeklindeki misillemesini ”haksız” olarak niteleyen Başkan Trump, buna karşılık olarak ithal Çin mallarına ek 100 milyar dolarlık yeni vergi uygulamasını devreye sokmayı planlıyor. Trump, dün yaptığı açıklamada, Amerikan çiftçilerini ve Amerika'nın tarım sektöründeki çıkarlarını korumak için bir plan hazırlanması amacıyla Tarım Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi. Çin'in, aralarında uçak ve soya fasulyesi gibi Amerikan üretimi mallara 50 milyar dolarlık gümrük tarifesi getirmesi, gerek Amerikan tarım sektörünün, gerekse ana gelir kaynağı tarım olan eyaletleri temsil eden siyasetçilerin tepkisini çekmişti. Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pekin’in yeni önlemler almaya devam edeceği bildirildi. Açıklama metninde ”Çin, Amerika'nın yaptıklarının aynısını sonuna kadar yapmaya devam edecek, bedel ödemekten kaçınmayacak, kararlı bir şekilde karşı saldırıya geçecek ve Amerika'ya yanıt olarak yeni ve kapsamlı önlemler alacak” ifadeleri yer aldı. Öte yandan gazete, Trump'ın Çin'e ek gümrük tarifesi getireceğine ilişkin açıklamanın ve bu açıklamayla beraber vergi uygulanacak ithal Çin mallarının tutarının 150 milyar dolara ulaşmasının, Washington'da sürpriz etkisi yarattığını yazıyor. Habere göre Çin'in buna da misilleme yapması durumunda Çin, Amerika'dan ithal ettiği tüm ürünlere ek gümrük vergisi getirmiş olacak. Amerika 2017'de Çin'e 130,4 milyar dolarlık ihracat, 505,6 milyar dolarlıksa ithalat yaptı. Amerika'nın ek gümrük tarifesi getirme kararı almasına rağmen böyle bir uygulama, Çin'in Amerika'ya ihraç ettiği ürünlerin sadece yüzde 30'unu kapsayacak.

Los Angeles Times ise bir zamanlar Başkan Trump'ın en sevdiği ve güvendiği isimlerden biri olan ancak yakın zamanda hedef tahtası haline gelen Amerikan Çevre Koruma Dairesi EPA Başkanı Scott Pruitt'i mercek altına alıyor. Gazete, lüks uçak seyahatlerinin masraflarını vergi mükelleflerinin cebinden karşılayan, koruma personelinin sayısının arttırılmasını talep eden ve ahbaplarına hükümetin imkanlarının kapısını açan Pruitt'in EPA'deki günlerinin sayılı olabileceği öngörüsünde bulunuyor. Habere göre Pruitt'in Trump yandaşı FOX Televizyonu'nda çıktığı bir programda Oklahomalı iki hemşehrisine maaş zammı yapmasının gerekçelerini açıklamakta zorlanması, bardağı taşıran son damla oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın Başkan Trump'ın Scott Pruitt'in makamını suiistimal ettiğine ilişkin iddialar karşısında rahat olup olmadığıyla ilgili soruya ”Başkan rahat değil” şeklinde yanıt vermesi de Pruitt'in Beyaz Saray içinde dışlanmaya başladığının işaretlerinden biri. Pruitt, eski Başkan Obama döneminde getirilen yakıt tasarrufu, temiz hava ve su standartlarını kaldırma girişiminde bulunarak muhafazakar çevrelerin desteğini toplamıştı. Ancak Pruitt'in yarattığı tartışmaların Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililerin tepkisini çekmeye başlaması, EPA Başkanı'nın görevini daha ne kadar sürdüreceğini de tartışmaya açıyor. Kimi yetkililer, Pruitt'in, Washington'daki yolsuzlukları kökünden söküp atma vaadiyle işbaşına gelen Trump için baş ağrısı haline geldiği görüşünde.

Washington Post ise Trump'ın online perakende devi Amazon'un sahibi olan ve dünyanın en zengin insanı listesinin en tepesinde yer alan Jeff Bezos'a özellikle Twitter üzerinden saldırmasının nedenleriyle ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazeteye göre Trump ve Bezos arasındaki farklılığın temelleri, iki milyarderin işgal ettiği alanda yatıyor. Servetini, müteahhitlik ve inşaattan kazanan Trump'ın, karşısında, dijital ekonominin en büyüklerinden biri olan Bezos'u bulması, Başkan açısından rahatsızlık yaratan bir durum. Gazete, Trump-Bezos zıtlaşmasının aslında Amerikan toplumunda ortaya çıkan derin uçurumun bir uzantısı olduğu yorumunda bulunuyor. Bu zıtlaşma bir bakıma beton ve çeliğin, sıfır ve birle, yani dijital dünyayla yüzleşmesi anlamına geliyor. Trump bir yandan da 2013'te Washington Post gazetesini 250 milyon dolara satın alan Jeff Bezos'un kendisine karşı lobicilik faaliyetleri yürüttüğünü iddia ediyor. Gazetenin bir başka değerlendirmesi de Trump'ın hayatı boyunca dünyanın en zengin adamı listelerinde kendisinden daha üst sıralarda yer alanlara karşı adeta garez beslemesi. Trump'ın yıllar boyunca en zenginler listesini hazırlayan Forbes dergisinin editörlerine kendisini daha üst sıralara çıkarmaları için bizzat başvurduğu, bilinen bir gerçek. Bezos şu anda 112 milyar dolarla en zenginler listesinde birinci sırada yer alırken Trump, 3,1 milyar dolarla 766'ıncı sıraya gerilemiş durumda. Kimilerine göreyse Trump'ın ”tekel” olarak gördüğü Amazon'a yönelik saldırılarının kaynağında aslında mali değil, kültürel ayrışma yatıyor. Örneğin Trump hakkında bilinen bir başka gerçek, hiç internetten alışveriş yapmadığı, hatta kendi kişisel bilgisayarının bile olmadığı yönünde. Oysa Bezos, milyonlarca Amerikalı'nın hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen online alışverişin temel taşlarını döşeyen işadamı olarak biliniyor ve bu gerçek, Trump'ın hoşuna gitmiyor.

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