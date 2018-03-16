6 soruda Çiftlik Bank: On binlerce kişi nasıl dolandırıldı?

Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu.

Bu masrafları karşılamak için ve yetiştirdiğiniz hayvanlar karşılığında para kazanmak için oyunun Papara adı verilen dijital para sistemini kullanıyordunuz.

Ömürleri 365 gün olan hayvanlar için yem ve depo masrafı da yapmanız gerekiyordu.

Binlerce kişinin üye olduğu ve milyonlarca paranın yatırıldığı Çiftlik Bank dolandırıcılığının nasıl gerçekleştiğini altı soruda derledik.

Kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçtığı iddia edilen Çiftlik Bank ile ilgili olarak şimdiye kadar üç tutuklama gerçekleşti.

Kamuoyunda Çiftlik Bank ile ilgili ortaya çıkan soru işaretleri ve oyuna para aktaran kullanıcıların şikayetleri son aylarda şiddetlendi.

Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

Oradan da Çiftlik Bank'ın CEO'su ve kurucusu Mehmet Aydın'ın ve karısının şahsi hesaplarına paranın gönderildiği kaleme alındı.

62 bin 877 kişiye 398,3 milyon TL ödeme yapılırken kalan 113,4 milyon TL'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Fame Game şirketine aktarıldığı ifade edldi.

Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün haberinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporuna göre Çiftlik Bank'ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden 511,7 milyon TL topladığı aktarıldı.

Satın alınan hayvanlardan bir yıl içinde edilecek kar ise en az yüzde 100 olarak açıklanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçen yılın sonlarında suç duyurusunda bulunmuştu.

Çiftlik Bank da iddiaların üzerine bu yılın başında saadet zinciri olmadıklarını kanıtlamak için üye alımına son verdiklerini duyurdu.

Ardından şirket, bankaların iddialar üzerine kendileriyle çalışmadığını ve ödeme yapamadıklarını duyurdu.

Bunun üzerine en son olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 kişinin başvurusu üzerine Çiftlik Bank ile ilgili olarak "nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

4. Saadet zinciri nedir?

Türkiye'de saadet zinciri olarak bilinen sisteme genel olarak piramit satış sistemi deniyor.

Ponzi Şeması ya da Ponzi Oyunu olarak da literatüre geçen ilk piramit satış sistemi, 1919 yılında Charles Ponzi'nin geliştirdiği uluslararası kupon ödemeleri sistemi ile ortaya çıktı.

Uluslararası geri ödeme kuponlarının ülkeler arası fiyat farklılığından kâr etmek amacıyla kurulan sisteme göre ne kadar kişi girerse elde edilecek kar artıyordu.

Ancak piramit olarak büyüyen sistem ile ilgili endişelerin artması ve nakit akışının kesilmesiyle sistem en sonunda çöktü.