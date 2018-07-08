600 Milletvekili İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Yemin Etti

Geceyarısına kadar devam eden emin töreniyle 7 siyasi parti mensubu ve aralarında farklı meslek grupları temsilcisi 600 milletvekili TBMM 27. Dönemi için resmen görevlerine başlarken; gün boyunca Meclis çatısı altında renkli sahneler de yaşandı. TBMM’deki bugünkü yemin töreni çerçevesinde, 600 milletvekili, Türk milletine, insan haklarını herkes için koruma sözü verdi. Vekiller, anayasa uyarınca devletin bağımsızlığı, bölünmezlik, millet egemenliği, demokratik ve laik cumhuriyet ile Atatürk’ün ilke ve devrimlerini bağlılık konusunda namusları ve şerefleri üzerine yemin etti. TBMM Genel Kurulu’nda saat 14.00’te başlayan yemin töreni gece 00.22 itibarıyla sona ererken, milletvekilleri kendi meslek, siyasal duruş ve kişiliklerini yansıtan tavırlarını da ilk günden ortaya koydu. TBMM Geçici Başkanı sıfatıyla görev alan Durmuş Yılmaz, AKP'li 26.Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın iç tüzükteki kural olmaktan çıkarılmasını sağlandığı "TBMM Başkanı veya birleşimi yönetecek Başkanvekili frak giyer" hükmünü uyguladığı görüldü. Yılmaz, geçen dönem frak giyme zorunluluğu kalkmasına rağmen Meclis teamüllerine saygı mesajını vermek amacıyla frak giydi.

CHP Grubu’ndan pek çok milletvekili, son günlerde yaşanan çocuk istismarı vakaları ve kayıpları nedeniyle çocuk haklarına dikkat çekmek üzere yakalarına mavi kurdele taktı. O vekillerden birisi de Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz’dü. Çocuk tacizi ve tecavüzlerine karşı duyarlılık mesajı olarak mavi kurdele taktığını belirten Çeviköz, çocuklara yönelik suçları önlemek için öncelikle toplumsal bilinci geliştirmek gerektiğinden CHP’li vekiller olarak konuya dikkat çekmek istediklerini anlattı. Çocuklar için mesaj verilen Meclis’te gün boyunca çocuklar da bulunuyordu. Yemin törenini izlemeye gelmiş aileler nedeniyle çocuklar Meclis’te renkli görüntüler oluşturdu. O çocuklardan birisi de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan’ın kucağında muhalefet kulisinde olan torunu Azra idi. Rozetler ile mesaj verildi Gazeteci kökenli HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da, yakasına TBMM rozeti yerine taktığı rozet ile dikkat çekti. Gazetecilik mesleğine vekilliği sırasında sahip çıkacağına yönelik mesajını veren Şık, Evrensel Gazetesi muhabiri olarak haber takibi yaptığı sırada gözaltında öldürülmüş olan Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe ile birlikte bulunduğu rozetle yemin etti. Şık, Twitter hesabından da fotoğrafını paylaştığı rozeti hakkında, “Mesleklerine ve hakikate sahip çıkıp yolumuzu açmak için mücadele edenlere Edip Cansever’in dizeleriyle: Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende olan, yeni bir başlangıç vardır” mesajını yazdı.

Şık, milletvekili kaydını yaptırırken de neden TBMM rozeti almadığını açıklarken, “Benim bir tane rozetim olacak. Onu takınca görürsünüz. Benim için önemli olan o. Bir insanın vekil olduğunun göstergesi, yakasına taktığı rozet değil bence, yürüttüğü faaliyettir. Halkın vekili olmak halkın yanında olmak. Yani rozet takmakla vekil olunmuyor” demişti. HDP Hatay Milletvekili Barış Atay ve HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş da, rozetleriyle mesaj verdi. HDP listelerinden seçilmiş olmalarına karşın Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucuları olan Atay ve Baş, Meclis’te Türkiye’nin sosyalist tarihine vurgu yaptı. Vekiller, cumhuriyet kuruluşu dönemindeki Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) kurucusu Mustafa Suphi ve 1960’lı yıllarda TİP Genel Başkanlığı’nı yürütmüş Behice Boran’ın yan yana fotoğraflarının olduğu rozetleri taktı. Sanatçı Barış Atay’ın sadece rozeti değil yemin töreni sırasında yaşananlar da dikkat çekti. Atay’ın Hatay vekili olarak kürsüde yemin ettiği sırada Hatay AKP teşkilatıyla ilişkili birisi olduğu iddia edilen bir şahıs, seyirci locasından “yuh” diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, seyircilerce kesinlikle hiçbir şekilde ses çıkarılmaması gerektiğini belirterek, oturuma 5 dakika ara verdi ve şahsın salondan çıkarılmasını istedi. Kısa süreli gerginlik ardından Atay yeminini etti.

Hatay ilinde ikinci mola ise AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın yemin etmesi üzerine bazı seyircilerce ayakta alkışlanması nedeniyle yaşandı. Başkan Yılmaz, seyircilere sükunetle dinlemeleri gerektiğini anımsatarak, yeniden 5 dakikalık ara verdi. İYİ Parti ile MHP arasında sıcak diyaloglar Bu arada sayısal tabloya göre; TBMM Genel Kurulu’ndaki oturma düzeni de bugün yeniden düzenlenmiş durumdaydı. Bakanlar Kurulu ise, artık yeni sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atayacağı Bakanlar milletvekili olmayacağı için TBMM’de bugün son kez kendilerine ayrılmış yerde oturuyordu. TBMM Genel Kurulu’ndaki yeni oturma düzeninde, MHP ile kurucuları eski MHP’li isimler olan İYİ Parti yan yana bulunuyor. Bu durum iki parti arasında bugün sıcak diyaloglar yaşanmasını da sağladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine ayrılmış sıralarda en önde otururken hemen yan sıradaki geçmişte partisinde yöneticilik yapmış İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’la bir süre sohbet etti. Bahçeli ve Aydın’ın, konuşmaları sırasında sıcaklık objektiflere de yansıdı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ise, yanına gittiği MHP Lideri Bahçeli’nin elini öptüğü görüldü. CHP’li Taşçıer grubundan yoğun destek aldı CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal ise, yemin töreni sırasında en zorlu anlar yaşayan isim oldu. İlk yemin denemesi sırasında satır atlaması nedeniyle Ünsal, ikinci kez kürsüye çağrıldı ve yeniden yemin etmesi istendi. Başkan Yılmaz, Ünsal’ın ikinci denemede de yemin metnini okuyamaması üzerine divana davet ederek konuştu. Ünsal, geri döndüğü kürsüde hazırlanmış ekrandaki metni göz rahatsızlığı nedeniyle okumakta zorlandığını Genel Kurul’a açıkladı. Üçüncü denemesinde de zorlandığı gözlemlenen Ünsal’a daha kolay okuması için yazılı metin verildi. Bunun üzerine Ünsal, elindeki kağıttan dördüncü denemede metni doğru okuyarak yeminini etti. Vekiller içerisinde 8 aylık hamile CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ise, salondan en yoğun alkışı alan isimlerden birisiydi. Taşcıer, Meclis’te hamileliği nedeniyle yemin töreninde “600 artı 1 kişi olacak” demişti.