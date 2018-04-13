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68 Baharı'nın Sembol Mekanı Sorbonne Üniversitesi'ne Polis Müdahalesi

13.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Fransa'dan başlayıp dünyaya yayılan ve "68 Baharı" olarak bilinen öğrenci hareketinin 50'inci yıldönümünde, hareketin sembolik mekanı Sorbonne Üniversitesi'nde yeniden aynı sahneler yaşanıyor

68 Baharı'nın Sembol Mekanı Sorbonne Üniversitesi'ne Polis Müdahalesi

Fransa'dan başlayıp dünyaya yayılan ve "68 Baharı" olarak bilinen öğrenci hareketinin 50'inci yıldönümünde, hareketin sembolik mekanı Sorbonne Üniversitesi'nde yeniden aynı sahneler yaşanıyor.

Hükümetin "Üniversitelere giriş reformunu" protesto eden öğrenciler, başta Paris'in ünlü Sorbonne Üniversitesi olmak üzere ülkenin 10 büyük üniversitesinde işgal eylemi başlattı.

Üniversite rektörü ile 3 saat süren müzakerelerin ardından 200 kadar öğrenci üniversitede kalma ve işgal eylemini sürdürme kararı aldı. Bunun üzerine üniversite rektörü öğrencilerin boşaltılması için polis çağırdı.

Okula gelen çevik kuvvet ekibi, eylem kararını tartışmak üzere toplanan öğrencileri sert müdahale yaşanmadan dışarı çıkardı. Yaklaşık 500 kadar öğrenci dışarıdan gelerek, polis müdahalesine karşı 68 olaylarının bu sembolik mekanında, içerideki öğrencilere destek verdi.

Emniyet Müdürlüğü, herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, 191 öğrencinin üniversiteden olaysız çıkarıldığını duyurdu. Rektörlük de, güvenlik gerekçesiyle üniversitenin 2 gün kapalı kalacağını duyurdu.

Mart ayı sonundan bu yana eylemlerini sürdüren Sorbonne Üniversitesi Tolbiac kampüsü ise direnişe devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı rakamlarına göre, Montpellier, Toulouse, Rennes ve Paris-8 üniversiteleri tümüyle işgal eylemleriyle bloke edildi. Halen 10 üniversite eylemler devam ediyor.

50 yıl önce aynı gün

Sorbonne Üniversitesi'nde aynı kampüste 3 Mayıs 1968'de yaşanan öğrenci direnişine polis müdahale etmiş, ancak polis öğrencileri üniversiteden çıkaramamıştı. Olaya gönderme yapan sosyal medya kullanıcıları Twitter hesabından aynı yerde 50 yıl önce yapılan eylemin fotoğraflarını paylaştı.

Hükümetin üniversiteye girişi yeniden düzenleyen reformuna karşı eylem başlatan öğrenciler, Parcoursup adı verilen yeni sistemle en iyi öğrencilerin seçildiği, diğerlerine üniversite hakkı tanınmadığı eleştirisini getiriyor.

Macron'dan sert yanıt

Fransa genelinde 10 kadar üniversitede devam eden işgal eylemine hükümet sert yanıt veriyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemi yapan öğrencileri "profesyonel kışkırtıcılar, düzen bozma uzmanları" olarak niteledi. Eylemci öğrencilerin küçük bir azınlık olduğunu ve çoğunluğun eğitim alma hakkına engel olmalarına izin vermeyeceklerini dile getiren Macron, eylemci öğrencilere "çikolata sınavlar yok, oturup dersinizi çalışın" dedi.

Ancak öğrenciler, hükümet seslerini duyana kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getiriyor.

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