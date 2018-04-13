68 Baharı'nın Sembol Mekanı Sorbonne Üniversitesi'ne Polis Müdahalesi

Fransa'dan başlayıp dünyaya yayılan ve "68 Baharı" olarak bilinen öğrenci hareketinin 50'inci yıldönümünde, hareketin sembolik mekanı Sorbonne Üniversitesi'nde yeniden aynı sahneler yaşanıyor.

Hükümetin "Üniversitelere giriş reformunu" protesto eden öğrenciler, başta Paris'in ünlü Sorbonne Üniversitesi olmak üzere ülkenin 10 büyük üniversitesinde işgal eylemi başlattı.

Üniversite rektörü ile 3 saat süren müzakerelerin ardından 200 kadar öğrenci üniversitede kalma ve işgal eylemini sürdürme kararı aldı. Bunun üzerine üniversite rektörü öğrencilerin boşaltılması için polis çağırdı.

Okula gelen çevik kuvvet ekibi, eylem kararını tartışmak üzere toplanan öğrencileri sert müdahale yaşanmadan dışarı çıkardı. Yaklaşık 500 kadar öğrenci dışarıdan gelerek, polis müdahalesine karşı 68 olaylarının bu sembolik mekanında, içerideki öğrencilere destek verdi.

Emniyet Müdürlüğü, herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, 191 öğrencinin üniversiteden olaysız çıkarıldığını duyurdu. Rektörlük de, güvenlik gerekçesiyle üniversitenin 2 gün kapalı kalacağını duyurdu.