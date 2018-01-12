697 sayılı kararnamede 'ByLock' düzenlemesi: 1823 kişi göreve iade edildi

Resmi Gazete'de 12 Ocak 2018 tarihiyle yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

Anadolu Ajansı, görevlerine iade edilenlerin "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen" kişiler olduğunu duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açılama ile "11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir." demişti.

Haklarında göreve iade kararı verilen kişiler arasında 458 polis, 99 jandarma ile 544 öğretmen de yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olup göreve iade edilen kişilerin toplam sayısı ise 177.

262 kişi hakkında da ihraç kararı alındı697 sayılı kararnamede göreve iadeler ile birlikte toplam 262 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi.

Haklarında ihraç kararı verilenlerin 106'sının Milli Eğitim Bakanlığı görevlisi, 60 tanesinin ise çeşitli üniversitelerde akademisyen olduğu duyuruldu.

Kararnamede çeşitli rütbelerde 48 ordu mensubu için de ihraç kararı yer alıyor. Aralarında bir Tuğgeneralin de olduğu 5 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de rütbeleri alındı.

Aynı kararname ile Hatay'da yayın yapan bir radyo kanalı olan Hatmar FM ile yine Hatay'da yayın yapan "YEK" isimli televizyonun kapatıldığı aktarıldı.

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