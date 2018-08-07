7 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerika’nın, İran’ın nükleer faaliyetlerinin kısıtlanması amacıyla 2015’te imzalanan anlaşma uyarınca kaldırılan yaptırımları yeniden devreye soktuğunu bildiriyor. Yaptırımlar, Başkan Trump’ın Amerika’yı Mayıs ayında anlaşmadan çekme kararının sonucu. Gazete, Amerika’nın amacının Tahran üzerindeki baskıyı arttırmak olduğunu, ancak bunun Avrupalı müttefiklerle olan ilişkileri de zora sokacağını yazıyor. Yaptırımların yeniden uygulamaya konması, Amerika’nın müttefiklerini de yaptırımlara uymaya zorluyor. Buna göre Avrupa firmaları küçük İran pazarıyla dev Amerikan pazarı arasında bir seçim yapmak durumunda kalacak. Yaptırımlar, İran’la Amerikan doları, altın ve diğer değerli metaller, alüminyum, çelik, yolcu uçağı ve kömür üzerinden ticaret yapılmasını, İran halılarının ve gıda maddelerininse Amerika’ya ihraç edilmesini yasaklıyor. Mevcut anlaşma, İran’ın 2030 yılına kadar nükleer silah elde etmesini sağlayacak miktarda yakıt depolamasını engelliyor. Başkan Trump ise 2030 yılı limitinin yeterince uzun bir süreyi kapsamadığını savunuyor.

New York Times bugün ayrıca Amerikan teknoloji devlerinin komplo teorileri yayan aşırı sağcı medya platformu InfoWars’a ait içerikleri web siteleri ve uygulamalarından kaldırma kararı aldığını bildiriyor. Habere göre Apple, Facebook, Google ve Spotify, komplo teorisyeni Alex Jones’un kurduğu InfoWars’un podcast ve video görüntülerini nefret söylemleri içerdiği gerekçesiyle yasakladı. Alex Jones, Connecticut eyaletindeki Sandy Hook İlkokulu’na düzenlenen silahlı saldırının ve 11 Eylül 2001 terör olaylarının düzmece olduğunu, Demokrat Parti’nin çocukların köleleştirildiği küresel bir seks ağı işlettiğini, Müslümanlar’ın Avrupa kentlerini istila ettiğini iddia etmesiyle tanınıyor. Gazeteye göre teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinin dezenformasyonla mücadele amacıyla InfoWars’u saf dışı bırakma çabaları, ifade özgürlüğünün sınırları tartışmasını da beraberinde getiriyor. Kimi uzmanlar, milyonlarca takipçisi olan Alex Jones’un internetteki etki alanını sınırlamanın sahte ve yalan haber yayma sorununu çözmeyeceği görüşünde. Bunun nedeni, InfoWars kadar büyük olmasa da yüzlerce küçük platformun tıpkı InfoWars gibi eşcinsel, Müslüman ve göçmen karşıtı içerikler yayınlamaya ve komplo teorileri üretmeye devam etmesi.