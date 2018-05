7 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

Washington Post bugün ayrıca First Lady Melania Trump'ın bir profiline yer veriyor. Gazete, First Lady'nin bugün Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek bundan sonra üstleneceği resmi görevlerini açıklayacağını yazıyor. Habere göre Melania Trump bugünkü basın toplantısında çocuklarla ilgili yürüteceği bir takım programların ayrıntılarını aktaracak. Trump, ayrıca eşinin Twitter'daki kabadayılıklarına rağmen özellikle gençleri son derece olumsuz etkileyen siber zorbalıkla mücadeleyi de First Lady'liğinin önceliklerinden biri olarak belirledi. Melania Trump, kendisinden önce gelen First Lady'lerden de çok daha farklı bir profil çiziyor. Beyaz Saray'daki birinci yılını gözlerden uzak bir şekilde geçiren Melania Trump'ın son zamanlarda kamuoyunun gözü önüne daha çok çıkmaya başladığı dikkatlerden kaçmıyor. Eski First Lady Barbara Bush'un cenaze törenine katılan ve eski başkanlar ve eşleriyle birlikte çekilen fotoğraf karesinde yer alan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı onuruna verilen ilk devlet yemeğinde de ilgi odağı olmuştu. Ancak Melania Trump, Laura Bush ya da Hillary Clinton'un aksine, eşinin ve ekibinin faaliyet gösterdiği West Wing'den uzak duruyor, siyasete karışmıyor, hatta kimilerinin yorumuna göre Beyaz Saray'da kendisine ait olan East Wing ve eşinin bulunduğu West Wing arasında adeta görülmez bir duvar örüyor. Gazete, Melania ve Donald Trump'ın ilişkisinin de daha önceki başkanlar ve eşlerinkinden çok farklı olduğunu yazıyor. Trump çifti, birlikte çok az zaman geçiriyor, ayrı odalarda kalıyor, hatta ayrı seyahat ediyor. Melania Trump'ın eşinin başını ağrıtan birçok skandalla boğuştuğu bir dönemde popülaritesini arttırmaya başladığıysa gözlerden kaçmıyor.