7 soruda İngiltere'de eski Rus çifte ajana suikast girişimi

May buna kanıt olarak saldırıda kullanılan kimyasal maddenin Rusya'da geliştirilen ve Noviçok diye bilinen bir sinir gazı türüne ait olduğunu gösterdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Sergey Skripal ve kızına yönelik suikast girişiminden dolayı doğrudan Rusya hükümetinin sorumlu olduğunu ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson suikast emrini bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vermiş olması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın 4 Mart'ta İngiltere topraklarında öldürülmeye çalışılması, İngiltere'de suikast girişiminin arkasında Rusya'nın olduğu suçlamalarını gündeme getirdi.

Başbakan May, Rusya'nın olaya "alaycı, kibirli ve meydan okuyan" bir tutumla yaklaştığını ve kayda değer bir açıklama yapmadığını söyledi.

O gün Skripaller'in gittiği ve restorantta bulunan 500 kişiye kıyafetleri ve eşyalarını yıkamaları tavsiye edildi.

Eşiyle birlikte olay günü şehir merkezinde alışveriş yapan bir tanık da Skripal'ın bankta kaydığını, bilincinin tamamen kapalı olduğunu ve vücut sıvılarının kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Görgü tanığı Jamie Paine, bankta ağzı köpüren, "gözleri tamamen açık, ancak bembeyaz" bir kadın gördüğünü anlattı.

Skripal ve kızı Julia'nın gittikleri bar ve restorantta sinir gazı izlerine rastlandı.

Polis olayı bir suikast girişimi olarak değerlendiriyor.

May, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada "Çıkartılabilecek tek sonuç, Rusya'nın suikast girişimlerinin sorumlusu olduğudur" dedi.

May'in açıkladığı önlemler şöyle;

23 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesi

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na bakanların ve Kraliyet Ailesi'nin gitmemesi

İngiltere vatandaşları ve sakinlerine karşı silah olarak kullanılacağı yönünde kanıt olan Rus devletine ait varlıkların dondurulması

Özel uçaklarda, gümrüklerde ve kargo servislerinde kontrollerin attırılması

İngiltere ve Rusya arasındaki tüm üst düzey temasların askıya alınması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yapılan resmi ziyaret davetinin geri çekilmesi

Başbakan May ayrıca İngiltere'nin daha fazla "Rus provokasyonuna" maruz kalması durumunda uygulamaya koyabileceği başka önlemlerin de olduğunu söyledi.

Fransa, Almanya, ABD ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın suikast girişiminin arkasında bulunmasının "tek makul açıklama" olduğunu duyurdu.

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in ise bir sonuca varılmadan önce acele edilmemesi gerektiğine ve İngiltere'deki Rus mafyası benzeri grupların da suikastın arkasında olabileceğine ilişkin sözleriyse hükümetin ve kendi partisi içindeki bazı kesimlerin tepkisine yol açtı.

Corbyn daha sonra Guardian'da yazdığı bir yazıda "Tüm kanıtlar, yaşananlardan Rusya'nın sorumlu olduğunu gösteriyor" dedi.

Rusya ne diyor?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı May'in iddialarını "delice" diye tanımlarken, İngiltere'deki Rusya Büyükelçiliği, diplomatlarının sınır dışı edilmesi kararının "kabul edilemez, gayri meşru ve basiretsiz" olduğunu söyledi.