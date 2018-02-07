7 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Tesla Motors'un da sahibi olan Elon Musk'un kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space X'in Falcon Heavy adını verdiği, dünyanın en büyük ve güçlü roketini başarıyla fırlatması haberine ana sayfada yer ayırmış. Gazete, bu kadar güçlü bir roketi devlete ait uzay dairesi olan NASA değil de, özel bir girişimci tarafından fırlatmasının uzay uçuşlarında önemli bir mihenk taşı olduğu yorumu yapıyor. Habere göre bu başarı, Elon Musk'ın Mars'a insan gönderme hayalini gerçekleştirmede bir adım daha ilerlemesi anlamına geliyor. Böylelikle Space X firması, BRF yani Big Falcon Rocket adını verdiği, daha da güçlü yeni nesil roketi inşa etmek ve bu roketi gezegenler arası seyahat için 2020'li yıllarda uzaya fırlatmak için ivme kazandı. Gazete, fırlatılıştan sonra yeryüzüne hasar görmeden geri dönen Falcon 9 destek roketlerinin uzay yolculuğu maliyetlerini düşürdüğüne de dikkati çekiyor. Bu nedenle Falcon Heavy roketleri uzaya daha büyük casus uyduların gönderilmesi için açılan ihalelerde avantajlı duruma geçmiş olacak. Habere göre Space X, Falcon Heavy'yi geliştirmek için şimdiye kadar yarım milyar dolar harcadı.
New York Times bugün ayrıca ekonomideki son durumu ele aldığı bir başka ana sayfa haberinde, son günlerde küresel piyasaları sarsan dalgalanmalardan sonra ”kolay para” devrinin artık kapanmak üzere olduğunun anlaşıldığını bildiriyor. Gazete, Uzakdoğu, Avrupa ve Amerika'daki merkez bankalarının paraya kolay erişim sağlanması için geliştirdiği sistemin artık sona erdiğini, faizlerin yükseleceğini, bundan böyle gerek şirketlerin, gerekse bireylerin daha pahalıya borçlanacağını öngörüyor. Habere göre borsalarda son günlerde kaydedilen düşüş, Amerikan Merkez Bankası FED'in faizleri beklenenden daha hızlı bir biçimde yükseltme olasılığını arttırdı. Yatırımcılar, FED'in faizleri yükseltmesi durumunda Japonya ve Avrupa merkez bankalarının da benzer yönde adım atacağını düşünüyor. Ancak gazeteye göre daha yüksek faiz oranlarına dönüş, kaçınılmaz. Uzmanlar, herkesin düşük faiz ortamına alıştığını, ancak bunun normal olmadığını söylüyor.
Chicago Tribune ise göçmenlik konusunda istediği şartların yerine getirilmemesi durumunda Başkan Trump'ın, federal hükümetin kapanmasını görmeye istekli olduğunu bildiriyor. Gazete, Trump'ın bu tavrının, Temsilciler Meclisi'nin dün gece kısa vadeli harcama planını geçirdiği, Senato'nunsa daha geniş kapsamlı ve uzun vadeli harcama anlaşması üzerinde çalıştığı Kongre'de kaydedilen ilerlemelere zıt düştüğünü yazıyor. Habere göre kapsamlı anlaşma, hem Savunma Bakanlığı'nın hem de sosyal programların bütçesinde artış öngörüyor. Bütçe çekişmesinde özellikle DACA programının koruması altındaki kaçaklar konusunda Cumhuriyetçiler'den taviz koparmaya çalışan Demokratlar'ın bu tavrından vazgeçtiği görülüyor. Gazete, Demokratlar'ın bunun yerine aralarında narkotik ağrı kesici bağımlılığıyla mücadelenin de bulunduğu başka öncelikler için bütçeden milyarlarca dolar ayrılması için baskı yaptığını yazıyor.
Washington Post ise Amerika'nın silahlı kuvvetlerinin gövde gösterisi yaptığını görmek isteyen Başkan Trump'ın bu isteğinin bir başkanlık talimatına dönüştüğünü, Pentagon'un, yılın ilerleyen aylarında düzenlenecek bir resmi geçit töreninin hazırlıklarını yapmaya başladığını bildiriyor. Habere göre Trump, Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un da hazır bulunduğu bir toplantıda, Fransa'ya yaptığı resmi ziyarette tanık olduğu askeri resmi geçit benzeri bir gösteri istediğini söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkilinin verdiği bilgiye göre geçit töreninin planlaması, ordunun en üst kademeleri tarafından yapılıyor. Askeri gövde gösterilerinin Amerika'ya özgü olmadığını hatırlatan gazete, bu gibi gösterilerin maliyetinin de son derece yüksek olduğunun altını çiziyor. Habere göre Amerikan Ordusu'nun da askeri geçit töreni düzenlemesi fikri Trump'ın aklına ilk kez, Fransa'nın en önemli ulusal bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü kutlamaları için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Fransa'ya gittiğinde geldi. Trump, Air Force One uçağında Amerika'ya geri dönerken Fransızlar'ın askeri gösterisinden çok etkilendiğini, aynısından Amerika'da da yapılmasını istediğini söyledi. Hatta habere göre Trump, bundan iki ay sonra Macron'la New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında yaptığı görüşmede, Paris'teki gösterinin hayatında gördüğü en muhteşem gösterilerden biri olduğunu söyledi, Amerika'nın bundan daha da büyük bir gösteri yapacağını anlattı. Washington Post'un edindiği bilgilere göre Pentagon, askeri geçit töreninin, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yılına da denk geleceği için 11 Kasım'da kutlanacak olan Eski Muharipler Günü'nde yapılmasını tercih ediyor.
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