‘7 Şubat’taki ABD Hava Saldırısında 5 Rus Öldü’

Rusya, Suriye’deki ABD hava saldırısında beş Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini kabul etti. 7 Şubat’taki hava saldırısında onlarca Rus paralı askerinin öldüğü öne sürülüyordu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Deyrizor’da koalisyon güçlerinin hava saldırısında ölen Rusların ordu mensubu olmadığını söyledi.
7 Şubat’ta Esat güçlerinin, ABD destekli Suriyeli Kürtlere saldırmasına koalisyon sert yanıt vermişti. Bugüne kadar hem Rus hem Amerikalı yetkililer, kayıplarla ilgili bilgileri olmadığını söylüyordu.
Esat rejimine destek veren Rusya’nın ordusu dışında binlerce vatandaşının da paralı asker olarak Suriye’de savaştığı belirtiliyor. Rusya’nın bu savaşçıların ölümünü açıklamadığı, böylelikle resmi kayıp sayısını düşük tutarak olumsuz tepkileri önlediği de iddialar arasında.
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