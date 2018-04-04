722 Belediye İşçisine ‘Güvenlik’ İhracı

İşçilerinin çoğunun üye olduğu Genel-İş Sendikası karara tepkili. Sendika binasında biraraya gelen sendika yönetimi, işten çıkarılma gerekçesinin sendikaya üyelik olduğunu söyledi. Grup adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Sekreteri Hasan Hayri Eroğlu, işçi kıyımı yapıldığını savundu. Eroğlu, “Başbakan’ın bizzat konuyla ilgili yaptığı ‘hiçbir taşeron işçisi kadro dışı bırakılmayacaktır’ açıklamasına rağmen, güvenlik soruşturması adı altında tam bir işçi-emekçi kıyımı yapılmaktadır. Toplumun en ağır işlerini en düşük ücretle yerine getirmeye çalışan iş kolumuzdaki işçilerin bir günde sokağa atılması aileleriyle birlikte açlığa terk edilmesi ne toplumsal huzura ne de sosyal devlet olma ilkeleriyle bağdaşır” dedi.

Diyarbakır’da büyükşehir ve farklı ilçe belediyelerinde çalışan 722 işçi işten çıkarıldı. Taşeron işçi olarak çalışanların işten çıkarılmasına geçen hafta başlandı. Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gelen “Taşeron düzenlemesi” uyarınca, kadroya geçmek için başvuran yüzlerce kişi işlerinden oldu.

İşten çıkarmalarda hukuki bir gerekçe olmadığının altını çizen Eroğlu, "Sözkonusu işçi kardeşlerimizle ilgili ortada herhangi bir suç ya da mahkemelerin verdiği mahkumiyet kararı yoktur. Şayet varsa bir suçlama kararını vermesi gereken mahkemelerdir. Sadece istihbarı bilgilere dayanarak yüzlerce işçinin işten çıkarılması ne hukukidir, ne adaletlidir, ne de vicdanidir” diye konuştu.

Daha önce kayyumların 1500’ün üzerinde işçi çıkardığını söyleyen Eroğlu, güvenlik soruşturması gerekçesiyle merkez ve ilçe belediyelerinde işten çıkarılan işçilerin verilerini paylaştı. Buna göre Büyükşehir Belediyesi 242, DİSKİ 76, Bağlar Belediyesi 255, Yenişehir Belediyesi 46, Sur Belediyesi, 42, Ergani Belediyesi 56 ve Hazro Belediyesi’nde de 5 işçinin işine son verildi.

Bu arada işçileri karar kendilerine tebliğ edildikten sonra, nedenini öğrenmek için harekete geçti. Kimisi emniyete, kimisi ise savcılığa başvurarak, haklarında nasıl bir soruşturma açıldığını, ne tür bir sabıkaları olduğunu öğrenmek istedi. Bazı işçiler kendilerine verilen yanıtta, adli sicillerinde sorun olmadığını söylediler.