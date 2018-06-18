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77 yaşındaki triatlet gazeteci bisikletten düşerek öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

Amerikalı triatlon şampiyonu gazeteci Elizabeth Brackett 77 yaşında bisikletten düşerek öldü.

77 yaşındaki triatlet gazeteci bisikletten düşerek öldü

ABD’de dünya triatlon şampiyonu ve gazeteci 77 yaşındaki Elizabeth Brackett, bisikletten düşerek öldü.

Brackett’in 20 yıldır sunuculuğunu yaptığı “Chicago Tonight” programının yayıncısı WTTW, bisikletten düşerek omurgasını kıran ve komaya giren gazetecinin tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Emmy ödüllü sunucu Bracket, 2009’da Sydney’de kendi yaş grubunda triatlon dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

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