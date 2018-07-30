78 yaşındaki Sise Bingöl'ün tükenen tahliye beklentisi

78 yaşında olan Sise Bingöl, hapiste kaldığı bir çok kadın tutuklu ile birlikte Muş'tan, Tarsus Cezaevi'ne "Ring aracıyla"nakledildi.

Haziran 2016'da yapılan ilk duruşmada hastalığı göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Ancak Nisan 2017'de devam eden davada Bingöl'e 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Sise Bingöl, Muş'un Varto ilçesine bağlı Badan Köyü'ne Nisan 2016'da köye yapılan bir baskında üç kişi ile birlikte "Örgüt Üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak Muş F Tipi Cezaevi'ne konmuştu.

2017'den bu yana cezaevinde bulunan 78 yaşındaki Sise Bingöl'ün avukatları, müvekkillerinin sağlık durumunun giderek kötüleştiğini ifade ederek Bingöl'ün şartlı tahliyesini talep ediyor.

Bingöl'ün avukatı ve ailesi, başta yüksek tansiyon olmak üzere Sise Bingöl'ün akciğer, böbrek ve rahim ile ilgili farklı hastalıklarının da olduğunu söylüyorlar. Bazı hastalıkları sağlık raporuyla belgelenmiş.

Sise Bingöl'ün şartlı tahliyesi için 1 yıl 7 ay daha hapiste kalması gerekiyor ancak hem ilerleyen yaşı hem de hastalıkları için yapılan tahliye talepleri reddedilmiş durumda.

Avukatı Gülşen Özbek, müvekilinin sağlık durumunun son aylarda kötüye gittiğini ifade ediyor.

'Ya kendisi çıkacak ya ölüsü'

BBC Türkçe'ye konuşan Sise Bingöl'ün kızı da yaptıkları tüm girişimlerin sonuçsuz kalmış olmasının hem annesinde hem de kendilerinde büyük bir umutsuzluk yarattığını ifade ediyor.

"Bir yıldan fazladır uğraşıyoruz ama artık ne annemde ne bizde tahliye olacağına dair umut kalmadı. Çok yorulduk. Verilen hapis cezasını tamamlatacaklar. Oradan ya kendisi çıkacak ya da ölüsü" dedi.

Avukat Gülşen Özbek, ilerleyen yaşı ve birçok hastalığından dolayı müvekkilinin kalan süreyi hapiste geçirebilmesinin çok zor olacağını savundu.

Özbek, Tarsus Devlet Hastanesi'nin Sise Bingöl için hastalıklarının hayati tehlike arzetmediği yönünde sağlık raporu verdiğini ve tahliye talebinin infaz hakimliği tarafından reddedildiğini belirtti.