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7Eleven Marketlerine Kaçak İşçi Operasyonları

11.01.2018 01:57 | Son Güncelleme 11 saat önce

ABD’de göçmenlik polisi ünlü market zinciri 7-Eleven’ın 98 bayisine baskın düzenledi. Ülke genelindeki operasyonda yasadışı ikamet ettiğinden şüphelenilen 21 kişi gözaltına alındı.

ABD'de göçmenlik polisi ünlü market zinciri 7-Eleven'ın 98 bayisine baskın düzenledi. Ülke genelindeki operasyonda yasadışı ikamet ettiğinden şüphelenilen 21 kişi gözaltına alındı. Market sahiplerine çalışanlarına çalışma izni sağlamaları için uyarı verildi.

Başkent Washington ve 17 eyaletteki marketlere verilen uyarıda, çalışanların ülkede yasal olarak kaldıklarına ya da çalıştıklarına dair belgelerin üç gün içinde sağlanmaması halinde hapis ve para cezası alabilecekleri belirtildi.

Gözaltına alınan 21 kişinin, göç mahkemesine çıkartılacağı ve sınırdışı edilebilecekleri açıklandı.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ICE'nin sözcüsü Daniel Bennett, Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana en büyük operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Federal operasyonun 2013'te 7-Eleven işletmecisi ve sahibi olan 9 kişinin tutuklanmasının uzantısı olduğu da belirtildi. Bu kişiler, yasadışı göçmenlere çalıntı kimlik sağlamakla suçlanıyordu.

ICE Başkan Yardımcısı Thomas Homan da, operasyonun amacının işletmelere yasadışı göçmenleri istihdam etmemeleri için bir mesaj olduğunu söyledi.

7-Eleven'dan yapılan açıklamada ise marketlerde işe alımları şirketin değil, işletmecilerin yaptığına, verilen bayiliklerin sahiplerinin bu kişilerin göç belgelerini teyit etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Şirket ICE'nin operasyonlarının hukuki olduğunu ve yasalara uymayan bayi işletmecilerinin anlaşmalarının iptal edileceğini de duyurdu.

Texas merkezli şirketin ABD'de 8 bin 500, dünya çapında 60 bin marketi bulunuyor.

Başkan Trump yasadışı göç konusunda sert politikalar izleyeceğini sıklıkla dile getiriyor. Meksika sınırına duvar örmeyi planlayan Trump yönetimi döneminde yasadışı göç ve sınırdışı etmeyle ilgili tutuklamalar yüzde 40 artmış durumda.

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