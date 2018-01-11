7Eleven Marketlerine Kaçak İşçi Operasyonları

ABD'de göçmenlik polisi ünlü market zinciri 7-Eleven'ın 98 bayisine baskın düzenledi. Ülke genelindeki operasyonda yasadışı ikamet ettiğinden şüphelenilen 21 kişi gözaltına alındı. Market sahiplerine çalışanlarına çalışma izni sağlamaları için uyarı verildi.

Başkent Washington ve 17 eyaletteki marketlere verilen uyarıda, çalışanların ülkede yasal olarak kaldıklarına ya da çalıştıklarına dair belgelerin üç gün içinde sağlanmaması halinde hapis ve para cezası alabilecekleri belirtildi.

Gözaltına alınan 21 kişinin, göç mahkemesine çıkartılacağı ve sınırdışı edilebilecekleri açıklandı.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ICE'nin sözcüsü Daniel Bennett, Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana en büyük operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Federal operasyonun 2013'te 7-Eleven işletmecisi ve sahibi olan 9 kişinin tutuklanmasının uzantısı olduğu da belirtildi. Bu kişiler, yasadışı göçmenlere çalıntı kimlik sağlamakla suçlanıyordu.

ICE Başkan Yardımcısı Thomas Homan da, operasyonun amacının işletmelere yasadışı göçmenleri istihdam etmemeleri için bir mesaj olduğunu söyledi.