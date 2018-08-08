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8 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

08.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

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8 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde dün bazı eyaletlerde yapılan ön seçimler ve özellikle Ohio eyaletindeki Kongre özel seçimiyle ilgili haberinde, Cumhuriyetçi Parti'nin 2016 başkanlık seçimlerinde kolaylıkla aldığı bölgelerde zorlandığını yazıyor. Habere göre birçok başkanlık seçiminin sonucunu belirlediği için ayrı bir öneme sahip olan Ohio eyaletindeki Kongre özel seçimi, Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin ne kadar zorlanacağının habercisi olabilir. Trump'ın iki yıl önce 11 puan farkla kolaylıkla kazandığı, son 30 yıldır ise Cumhuriyetçi Parti'nin egemen olduğu Ohio'daki 12'inci seçim bölgesi, dün büyük bir çekişmeye sahne oldu. Cumhuriyetçi Troy Balderson ve Demokrat Danny O'Connor'un aldığı oylar arasındaki farkın bir puandan az olması nedeniyle seçimi kimin kazandığı henüz kesinleşmedi. Gazete, henüz sayılmamış oylar bulunduğunu ve Ohio eyaleti yasaları gereğince oylar arasındaki farkın yarımdan az olması durumunda yeniden sayım yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Washington Post ise Irak'taki sokak protestolarının Amerikan yanlısı Başbakan Haydar El Abadi'nin ikinci kez bu göreve gelme olasılığına gölge düşürdüğünü bildiriyor. Gazete, halkın temel hizmetlerden mahrum bırakıldıkları gerekçesiyle başlattıkları protestoların zaman zaman şiddet içerikli hale gelmesinin, ülkenin önde gelen dini ve siyasi liderlerinin birçok meseleden Abadi'yi sorumlu tutmaya başlamasına neden olduğunu yazıyor. Bu da geçen yıl Irak Hükümeti'nin IŞİD'e karşı elde ettiği zaferde ve Kürt bölgesindeki bağımsızlık çağrılarını bertaraf etmede büyük payı olmasına rağmen Abadi'nin bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturmasını engelleyebilir. Siyasi gözlemciler, baharda yapılan seçimlerde aldığı oyların beklenenin altında kalmasına rağmen Abadi'nin bir koalisyon hükümetinde başbakanlık koltuğunu koruyabileceğini düşünüyordu. Bu durum, gazeteye göre mezhepçilik karşıtı yaklaşımının Irak siyasetinde yeni bir sayfa açacağı umuduyla Abadi'yi destekleyen Amerika ve bölgede güttüğü stratejisi açısından zaafiyet anlamına geliyor. Abadi'nin ikinci kez başbakan olamaması durumunda Amerika, Washington'a sempatisi çok daha az olan, İran'a ise daha çok yaklaşan yeni bir Bağdat hükümetiyle karşı karşıya kalabilir.

Wall Street Journal ise elektrikli otomobil sektörünün önde gelenlerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın dün paylaştığı Twitter mesajında firmayı borsadan çekebileceğinin sinyallerini vermesinin mali piyasalarsa şok etkisi yarattığını yazıyor. Habere göre Musk, dün borsaların açılışından yaklaşık üç saat sonra paylaştığı mesajında Tesla'yı hisse başına 420 dolar karşılığında borsadan çekmeyi planladığını yazdı. Musk'ın mesajı, bir Suudi Arabistan yatırım fonunun Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 5'ini satın aldığı haberini izledi. Gazeteye göre uzun zamandır nakit sıkıntısı çeken ve siparişleri zamanında yetiştiremeyen Tesla'nın değerini 70 milyar doların üzerine çıkaracak böyle bir hamle, Musk'ın gereken fonları nereden bulacağı tartışmasının gündeme gelmesine neden oldu. Tesla'nın yüzde 20'si Elon Musk'ın elinde bulunuyor. Musk, yayınladığı mesajda, amacının Tesla'nın mümkün olan en ideal şartlarda, kısa vadeli planlamalardan uzak olarak en iyi performansı verecek şekilde işlemesini sağlamak olduğunu kaydetti.

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