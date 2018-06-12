8 bacaklı 'ahtopot kuzu' görenleri şaşırttı!

'Ahtapot kuzu' adı verilen hayvan Kanguru Adası'nda dünyaya geldiği çiftliğin sahibini şoke etti.

Ashleigh Bates olayı ilk olarak anne koyunun doğum yaparken zorlandığını görmesiyle fark ettiğini söyledi.

Bates doğumu 'sıradışı' olarak niteledi ve kuzunun ne yazık ki çok uzun süre yaşamadığını söyledi.



