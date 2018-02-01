8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

KKTC basınında yer alan habere göre; Dede'nin vücudunda darp izine rastlanırken cinayet şüphesi üzerinde soruşturma yürüten polis, Dede'nin 8 kişi tarafından darp edilip kaçırıldıktan sonra dövülerek öldürüldüğünü açıkladı. Polis olay ile ilgili 16 yaşında kız B. Ç, 18 yaşında erkek O. K ve 22 yaşındaki Z.K’yi tutukladı. Cinayet zanlılarının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

YARI ÇIPLAK BULUNDU

28 yaşındaki gencin cesedini Çanakkale Göleti bölgesinde oyun oynayan iki çocuğun bulduğu öğrenildi. Dede vücudunun yarısı gölet içerisinde yarısı gölet dışında bulunurken, pantolon ve iç çamaşırının ise tamamen aşağıya sıyrılmış vaziyette olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA GECE BOYU DEVAM ETTİ

Kennedy Taomwabwa Dede'nin cansız bedeni üzerinde doktor ve Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından yapılan incelemeden sonra gencin cesedi Mağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dede'nin ölüm sebebi bugün yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. İlk belirlemelere göre Dede'nin vücudunda darp izi olduğu tespit edildi.