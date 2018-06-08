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8 Haziran Amerikan Basınından Özetler

08.06.2018 22:23 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz

8 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Kanada’nın Quebec eyaletinde başlayacak olan G7 zirvesiyle ilgili ayrıntı ve yankıları aktarıyor. Gazete, Trump’ın özellikle ithal metale gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması üzerine Amerika’nın müttefikleriyle yaşadığı gerginliklerin G7 zirvesine de yansıdığını yazıyor. Habere göre Trump, G7 zirvesinin ikinci günü olan yarın sabah zirvenin tamamlanmasını beklemeden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapacağı görüşmeye hazırlanacağı gerekçesiyle Singapur’a doğru yola çıkacak. Trump, zirve çerçevesinde yarın sabah kadınların güçlendirilmesine ilişkin oturuma katılacak, ancak iklim değişikliği, temiz enerji ve okyanusların durumuyla ilgili bölüme kalmadan Kanada’dan ayrılacak. Bu da diğer altı liderin ortak açıklamalarını yapmasından önce Trump’ın zirveden ayrılması anlamına geliyor. Gazete, Trump’ın bu kararını, dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerinden kendini tecrit etmesi şeklinde yorumluyor. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Trump’ın, Kanada ve Avrupa Birliği’nden ithal edilen çelik ve alüminyuma gümrük tarifesi getirme kararına ve G7 zirvesinde tecritçi bir yaklaşım sergilemesine tepkisi ise sert oldu. Macron, paylaştığı Twitter mesajında, “Amerikan başkanı tecrit edilmeyi umursamayabilir, ama biz de gerektiği takdirde altı ülke olarak ortak bir anlaşma yapmaktan çekinmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Kanada Başbakanı Trudeau ise gümrük vergisi meselesini hedef alarak, “Sanayi kollarımızı ve işçilerimizi koruyacağız ve Amerikan başkanına kabul edilmesi mümkün olmayan kararlarının kendi vatandaşlarının canını yaktığını göstereceğiz,” dedi. Gazete, Trump’ın Amerika’nın en sağlam müttefiklerini dışlamasının Amerikan ekonomisine zarar vereceği yorumunda bulunuyor.

New York Times bugün ayrıca kimya sanayiinin ağır baskısı altında kalan Trump Yönetimi’nin en zararlı kimyasalların oluşturduğu sağlık risklerini değerlendirmede geri adım atma kararı aldığını yazıyor. Gazete, eski başkan Obama döneminde Çevre Koruma Dairesi EPA’e, ilk kez, zehirli kimyasalların yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalması, hatta piyasadan tamamen kaldırılmasına ilişkin değerlendirmede bulunma zorunluluğu getirildiğini hatırlatıyor. Bu kimyasallar arasında kuru temizleme, boya, hatta gündelik kullanılan şampuan ve kozmetik ürünler yer alıyordu. Ancak dairenin geçen hafta yayınladığı bin 500 sayfalık rapora göre ilk aşamada on zararlı kimyasal madde, hava, su ve topraktaki kirliliğin değerlendirmesinde artık dikkate alınmayacak. Bunun yerine bu kimyasal maddelerle doğrudan temasın yol açtığı zararlar göz önünde bulundurulacak. Gazeteye göre bu, örneğin bu kimyasalların dolaylı yollardan içme suyuna karışmasının kimyasalların yasaklanmasında bir etken olarak değerlendirilmeyeceği anlamına geliyor. Karar, kimya sektörü açısından büyük bir zafer olarak tanımlanıyor. Kongre ise EPA’in kararına tepki vermekte gecikmedi. Obama dönemine ait 2016 tarihli yasanın çıkarılmasında büyük rol oynayan Demokrat Senatörler Tom Udall ve Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, her iki partinin de desteğiyle geçen çevreci yasanın çiğnendiğini kaydetti.

New York Times’ın bir başka ana sayfa haberiyse Başkan Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapacağı görüşme öncesinde Çin telekomünikasyon ekipmanı üreticisi ZTE’ye uygulanan sıkı yaptırımların Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, ekonomi yetkililerinin ve savunma danışmanlarının karşı çıkmasına rağmen kaldırma kararı almasıyla ilgili. Gazete, Trump’ın ZTE’ye can yeleği atması şeklinde tanımlanan bu karasının Kuzey Kore zirvesinden önce Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le arasındaki gerginliği giderme amacı taşıdığı yorumunda bulunuyor. Trump’ın ZTE’yla yaptığı anlaşma uyarınca firma bir milyar dolarlık para cezası ödeyecek, yönetim kurulunu değiştirecek ve Amerika’nın yakından denetim yapmasına olanak tanıyacak. Amerika ise bunun karşılığında ZTE’ye yedi yıldır uyguladığı ve Amerikan ürünleri almasını engelleyen yasağı kaldıracak. Karar, aralarında üst düzey Cumhuriyetçi liderlerin de olduğu büyük bir grup siyasetçiyi öfkelendirdi. Bunun nedeni, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi en yakın müttefiklere gümrük tarifeleri uygulanırken, Amerika’nın İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlarına rağmen bu ülkelere mal satarak Amerikan yasalarını çiğneyen ve ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlanan bir firmanın üzerindeki yaptırımların kaldırılması.

Washington Post ise başkent Washington’un hokey takımı Capitals’ın Las Vegas Golden Knights takımına karşı mücadele ettiği Ulusal Hokey Ligi final serisini kazanarak Stanley Kupası’nı almasına ana sayfasında geniş yer ayırıyor. Gazete, Amerika’daki en popüler dört spor dalı olan Amerikan futbolu, beyzbol, basketbol ve hokeyde 1992 yılından sonra ilk kez Washington’a ait bir takımın şampiyon olduğunu bildiriyor. Habere göre şimdiye kadar birçok kez final oynayan ancak Stanley Kupası’nı kaldırmayı başaramayan Washington Capitals’ın şampiyon olması, Washington ve civarı için çok büyük gurur ve mutluluk kaynağı.

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