8 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Kanada’nın Quebec eyaletinde başlayacak olan G7 zirvesiyle ilgili ayrıntı ve yankıları aktarıyor. Gazete, Trump’ın özellikle ithal metale gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması üzerine Amerika’nın müttefikleriyle yaşadığı gerginliklerin G7 zirvesine de yansıdığını yazıyor. Habere göre Trump, G7 zirvesinin ikinci günü olan yarın sabah zirvenin tamamlanmasını beklemeden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapacağı görüşmeye hazırlanacağı gerekçesiyle Singapur’a doğru yola çıkacak. Trump, zirve çerçevesinde yarın sabah kadınların güçlendirilmesine ilişkin oturuma katılacak, ancak iklim değişikliği, temiz enerji ve okyanusların durumuyla ilgili bölüme kalmadan Kanada’dan ayrılacak. Bu da diğer altı liderin ortak açıklamalarını yapmasından önce Trump’ın zirveden ayrılması anlamına geliyor. Gazete, Trump’ın bu kararını, dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerinden kendini tecrit etmesi şeklinde yorumluyor. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Trump’ın, Kanada ve Avrupa Birliği’nden ithal edilen çelik ve alüminyuma gümrük tarifesi getirme kararına ve G7 zirvesinde tecritçi bir yaklaşım sergilemesine tepkisi ise sert oldu. Macron, paylaştığı Twitter mesajında, “Amerikan başkanı tecrit edilmeyi umursamayabilir, ama biz de gerektiği takdirde altı ülke olarak ortak bir anlaşma yapmaktan çekinmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Kanada Başbakanı Trudeau ise gümrük vergisi meselesini hedef alarak, “Sanayi kollarımızı ve işçilerimizi koruyacağız ve Amerikan başkanına kabul edilmesi mümkün olmayan kararlarının kendi vatandaşlarının canını yaktığını göstereceğiz,” dedi. Gazete, Trump’ın Amerika’nın en sağlam müttefiklerini dışlamasının Amerikan ekonomisine zarar vereceği yorumunda bulunuyor.

New York Times bugün ayrıca kimya sanayiinin ağır baskısı altında kalan Trump Yönetimi’nin en zararlı kimyasalların oluşturduğu sağlık risklerini değerlendirmede geri adım atma kararı aldığını yazıyor. Gazete, eski başkan Obama döneminde Çevre Koruma Dairesi EPA’e, ilk kez, zehirli kimyasalların yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalması, hatta piyasadan tamamen kaldırılmasına ilişkin değerlendirmede bulunma zorunluluğu getirildiğini hatırlatıyor. Bu kimyasallar arasında kuru temizleme, boya, hatta gündelik kullanılan şampuan ve kozmetik ürünler yer alıyordu. Ancak dairenin geçen hafta yayınladığı bin 500 sayfalık rapora göre ilk aşamada on zararlı kimyasal madde, hava, su ve topraktaki kirliliğin değerlendirmesinde artık dikkate alınmayacak. Bunun yerine bu kimyasal maddelerle doğrudan temasın yol açtığı zararlar göz önünde bulundurulacak. Gazeteye göre bu, örneğin bu kimyasalların dolaylı yollardan içme suyuna karışmasının kimyasalların yasaklanmasında bir etken olarak değerlendirilmeyeceği anlamına geliyor. Karar, kimya sektörü açısından büyük bir zafer olarak tanımlanıyor. Kongre ise EPA’in kararına tepki vermekte gecikmedi. Obama dönemine ait 2016 tarihli yasanın çıkarılmasında büyük rol oynayan Demokrat Senatörler Tom Udall ve Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, her iki partinin de desteğiyle geçen çevreci yasanın çiğnendiğini kaydetti.