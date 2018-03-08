8 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Florida eyaletinde bir liseye düzenlenen ve 17 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıdan sonra Florida Eyalet Meclisi'nin bireysel silahlanmaya kısıtlama getirecek bazı yasal uygulamaları oylayıp meclisten geçirdiğini bildiriyor. Gazete, Florida Eyalet Meclisi'nin güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği NRA'e meydan okuyan bir girişimde bulunduğunu, bireysel silahlanma yanlılarının ”laboratuvarı” olarak tanımlanan eyaletin çok ciddi bir değişikliğe imza attığını, başka eyaletlerin de Florida'nın izinden gidebileceğini yazıyor. Yasa değişikliği, uzun namlulu silah satışlarında üç günlük bekleme uygulanmasını, bu tür silahların satışının 21 yaş ve altındakilere yasaklanmasını, okullarda güvenliğin arttırılmasını ve okul çalışanlarının eğitimden geçirilip silahlandırılmasını öngörüyor. Gazete öte yandan Amerikan Senatosu'nun silah kontrolu konusunda henüz herhangi bir planı olmadığını, silah satın almak isteyenlerin geçirildiği güvenlik taramasının sıkılaştırılmasıyla ilgili yasa değişikliğinin çıkmaza girdiğini hatırlatıyor.

Washington Post'un bir diğer ana sayfa haberiyse Rusya soruşturmasında yaşanan bir gelişmeyle ilgili. Gazete, soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller'ın, Trump'ın yemin ederek başkanlık görevini devralmasından kısa süre önce Seyşel Adaları'nda düzenlenen bir gizli toplantının, Trump Yönetimi ve Kremlin arasında gizli bir ”arka kapı” açma girişimi olduğuna dair kanıtlar elde ettiğini bildiriyor. Habere göre özel güvenlik firması Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, 2017 Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen bir Rus yetkiliyle gizli bir görüşme yaptı. Mueller'ın soruşturması kapsamında ifade veren bir görgü tanığı, görüşmenin amacının, Trump'ın ekibinden bir temsilcinin Moskova'dan gelen bir temsilciyle buluşarak, iki ülke arasındaki ilişkileri konuşmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Gazeteye göre ifade veren kişi, Seyşel Adaları'ndaki görüşmeyi organize eden ve görüşmeye bizzat katılan Lübnan asıllı Amerikalı işadamı George Nader. Robert Mueller, bir yandan Seyşeller'deki görüşmenin hangi şartlar altında yapıldığını soruştururken diğer yandan Trump'ın geçiş dönemindeki ekibinin, işbaşına yeni gelen hükümet ve Kremlin arasında gizli bir kanal açma çabalarının boyutlarını genel olarak değerlendiriyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ancak kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre Mueller'ın ekibi, Seyşeller'deki görüşmenin, Washington ve Kremlin arasında gizli bir iletişim kanalı açma girişiminin ilk ve en önemli adımlarından biri olduğundan şüpheleniyor.