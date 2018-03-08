8 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Florida eyaletinde bir liseye düzenlenen ve 17 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıdan sonra Florida Eyalet Meclisi'nin bireysel silahlanmaya kısıtlama getirecek bazı yasal uygulamaları oylayıp meclisten geçirdiğini bildiriyor. Gazete, Florida Eyalet Meclisi'nin güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği NRA'e meydan okuyan bir girişimde bulunduğunu, bireysel silahlanma yanlılarının ”laboratuvarı” olarak tanımlanan eyaletin çok ciddi bir değişikliğe imza attığını, başka eyaletlerin de Florida'nın izinden gidebileceğini yazıyor. Yasa değişikliği, uzun namlulu silah satışlarında üç günlük bekleme uygulanmasını, bu tür silahların satışının 21 yaş ve altındakilere yasaklanmasını, okullarda güvenliğin arttırılmasını ve okul çalışanlarının eğitimden geçirilip silahlandırılmasını öngörüyor. Gazete öte yandan Amerikan Senatosu'nun silah kontrolu konusunda henüz herhangi bir planı olmadığını, silah satın almak isteyenlerin geçirildiği güvenlik taramasının sıkılaştırılmasıyla ilgili yasa değişikliğinin çıkmaza girdiğini hatırlatıyor.
Washington Post'un bir diğer ana sayfa haberiyse Rusya soruşturmasında yaşanan bir gelişmeyle ilgili. Gazete, soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller'ın, Trump'ın yemin ederek başkanlık görevini devralmasından kısa süre önce Seyşel Adaları'nda düzenlenen bir gizli toplantının, Trump Yönetimi ve Kremlin arasında gizli bir ”arka kapı” açma girişimi olduğuna dair kanıtlar elde ettiğini bildiriyor. Habere göre özel güvenlik firması Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, 2017 Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen bir Rus yetkiliyle gizli bir görüşme yaptı. Mueller'ın soruşturması kapsamında ifade veren bir görgü tanığı, görüşmenin amacının, Trump'ın ekibinden bir temsilcinin Moskova'dan gelen bir temsilciyle buluşarak, iki ülke arasındaki ilişkileri konuşmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Gazeteye göre ifade veren kişi, Seyşel Adaları'ndaki görüşmeyi organize eden ve görüşmeye bizzat katılan Lübnan asıllı Amerikalı işadamı George Nader. Robert Mueller, bir yandan Seyşeller'deki görüşmenin hangi şartlar altında yapıldığını soruştururken diğer yandan Trump'ın geçiş dönemindeki ekibinin, işbaşına yeni gelen hükümet ve Kremlin arasında gizli bir kanal açma çabalarının boyutlarını genel olarak değerlendiriyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ancak kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre Mueller'ın ekibi, Seyşeller'deki görüşmenin, Washington ve Kremlin arasında gizli bir iletişim kanalı açma girişiminin ilk ve en önemli adımlarından biri olduğundan şüpheleniyor.
New York Times ise Başkan Trump'ın bugün imzalaması beklenen, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergisi kararıyla ilgili habere yer ayırmış. Gazete, yüzden fazla Cumhuriyetçi Kongre üyesinin karardan vazgeçmesi için Trump'a adeta yalvardığını yazıyor. Habere göre yetkililer, dün geç saatlerde yaptıkları açıklamada, Kanada, Meksika ve başka bazı müttefiklerin uygulamadan muaf tutabileceğini bildirdi. Ticaret Bakanı Wilbur Ross, dün Fox Televizyonu'na verdiği demeçte, Amerika'nın ulusal çıkarlarına hizmet eden ülkelerin uygulama kapsamı dışında tutulabileceğini kaydetti.Beyaz Saray danışmanlarından Peter Navarro'ya göre uygulama, bugün öğleden sonra Beyaz Saray'da yapılacak imza törenini izleyen 15 ila 30 gün içinde etkili olmaya başlayabilir. Gazete, Trump'ın, en yakın ekonomi danışmanı Gary Cohn'un gümrük vergisi konusunda Başkan'la zıtlaştıktan sonra istifa etmesi üzerine ortaya çıkan boşluktan yararlanmakta gecikmediği yorumunda bulunuyor. Küresel ticaret savaşlarına yol açacağı gerekçesiyle karara karşı çıkan Cohn, Beyaz Saray içinde azınlıkta kalmış, Peter Navarro'nun başını çektiği korumacı kanat ise gümrük vergisi konusunda baskın çıkmıştı. Gazete, yabancı hükümetlerin görevinden istifa eden Gary Cohn'u küresel ekonomik meselelerde bir müttefik olarak gördüğünü, Beyaz Saray içinde yükselişini sürdüren popülist kanadınsa Wall Street'in, Dünya Ticaret Örgütü'nün ve yabancı ülkelerin korkularını körüklediğini bildiriyor.
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